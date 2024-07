Thời sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân Nghệ An

Tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại nhiều tiếc thương trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhiều trạng thái cảm xúc kính trọng, ngưỡng mộ, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chia sẻ trên trang facebook, zalo cá nhân của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Báo Nghệ An đã ghi lại một số tình cảm của cán bộ, đảng viên và người dân Nghệ An đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà nhiều người quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Bác Hồ thứ 2.