Thời sự Tổng Bí thư tặng "8 chữ", kỳ vọng Petrovietnam vươn tầm toàn cầu Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Petrovietnam 8 chữ: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu", đồng thời bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp dân tộc" vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan Triển lãm Khoa học - Công nghệ của Petrovietnam. Ảnh: VGP

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 - 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công An; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của các đối tác trong và ngoài nước của Petrovietnam và đông đảo thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động dầu khí qua các thời kỳ.

"5 An" và "5 Nhất" đầy tự hào

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cho biết, thời kỳ phát triển thần tốc và đột phá của ngành dầu khí Việt Nam bắt đầu sau cột mốc lịch sử ngày 3/9/1975: Tổng Cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chính thức ra đời.

Trải qua 50 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới; từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, công nghiệp khí đến công nghiệp chế biến, phân phối dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, đã hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược Quốc gia - là động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước, thể hiện qua "5 An" và "5 Nhất" đầy tự hào.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam, đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: VGP

Với "5 An", đó là: An ninh năng lượng quốc gia; An ninh kinh tế; An ninh lương thực; An ninh quốc phòng; An sinh xã hội.

Với "5 Nhất, đó là: Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất; Đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất; Doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất; Doanh nghiệp duy nhất đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học - công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín; Doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội.

"Bước vào kỷ nguyên mới, Petrovietnam phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, phát triển mạnh, bền vững. Đổi mới, hiện đại hóa hệ thống quản trị đồng bộ với mô hình Tập đoàn Công nghiệp–Năng lượng quốc gia; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặt biệt là 10 công nghệ chiến lược, 32 sản phẩm chủ lực, với mục tiêu doanh thu từ KHCN chiếm 25%; quản trị nhân tài, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; phát triển các Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia; tăng cường hợp tác, đầu tư, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế, phấn đấu doanh thu quốc tế chiếm 30%; nâng tầm văn hóa doanh nghiệp phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn mới thông qua phát triển con người và tri thức Petrovietnam", ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn, nhấn mạnh trong diễn văn kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành quả to lớn của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong 50 năm qua. Ảnh: VGP

Chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành quả to lớn của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong 50 năm qua.

Theo Tổng Bí thư, nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Petrovietnam đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20%-30% tổng thu Ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thậm chí còn góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chế độ, ở những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới.

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đánh giá cao sáng kiến của Tập đoàn về chương trình "Phòng giáo dục, thực hành STEM". Thông qua các chương trình đồng hành cùng giáo dục, Tập đoàn đã triển khai phòng học STEM tại nhiều địa phương-một mô hình nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tương lai. Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí Bí thư tỉnh/thành ủy, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam tổ chức triển khai hiệu quả kết nối chương trình mang tính hệ thống; có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng hơn nữa mô hình, chương trình rất ý nghĩa này.

Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Petrovietnam. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư cho biết, thế giới hôm nay đang chuyển dịch nhanh chóng sang kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo thông minh, với những đột phá chưa từng có về công nghệ và quản trị.

Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng mới mang tính đột phá, chiến lược như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, Hội nghị Trung ương 12, Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị để thực hiện 3 mục tiêu rất quan trọng: Giữ vững môi trường hòa bình và ổn định; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống cho nhân dân. Các chủ trương này là những định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn tới mà mỗi cấp, ngành, tổ chức từ Trung ương đến địa phương cần cụ thể hóa, quán triệt và thực hiện.

Cùng với đó, Petrovietnam còn có trách nhiệm triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Đây chính là kim chỉ nam để Tập đoàn chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức".

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Tập đoàn bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế; dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột; tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc - hóa dầu - hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng; xây dựng các Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa Tập đoàn trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.

Đồng thời, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc minh bạch, liêm chính, hiệu quả và bền vững; động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba cho các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn. Ảnh: VGP

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu"

Theo Tổng Bí thư, "Tiên phong" để dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, xanh, nâng tầm hội nhập, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. "Vượt trội" trong hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước. "Bền vững" trong tầm nhìn và hành động, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia. "Toàn cầu" trong khát vọng và sức mạnh, vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, tính chuyên nghiệp và nghĩa tình, với niềm tin và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp dân tộc" vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với đất nước, tại buổi lễ, Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc và Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc; Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc và Vũ Đào Minh, Trưởng Ban Thăm dò - Khai thác dầu khí Tập đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam, xây dựng các phòng họp STEM ứng dụng công nghệ số, từng bước nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, kết nối các trường, các địa phương và quốc tế. Toàn bộ kinh phí triển khai chương trình khoảng 500 tỷ đồng, được Petrovietnam lấy từ nguồn ngân sách an sinh xã hội hàng năm của Tập đoàn. Từ nay đến hết năm 2025, chương trình sẽ triển khai tại mỗi tỉnh 3 phòng học STEM điển hình, kết nối với nhau và kết nối giữa các địa phương, kết nối với cơ sở giáo dục, đào tạo của Singapore.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Petrovietnam đã khai mạc Triển lãm Khoa học - Công nghệ trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong 50 năm. Các hiện vật trưng bày, giới thiệu tại triển lãm là tiêu biểu cho những thành tựu, đóng góp về khoa học công nghệ, khẳng định nền tảng năng lực cốt lõi của Petrovietnam trong quá trình phát triển đất nước. Triển lãm sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/9; mở cửa rộng rãi, miễn phí từ 8h đến 21h ngày 22/9 để công chúng có thể tham quan.