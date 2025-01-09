Thứ Hai, 1/9/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Trần Thường - Phạm Hải 01/09/2025 12:56

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba.

Tham dự lễ đón có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Cuba Vũ Hải Hà; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Đoàn xe lễ tân dưới sự hộ tống của xe dẫn đường, xe cảnh vệ đưa Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe dừng tại thảm đỏ, trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt tay, chào đón nhà lãnh đạo Cuba và Phu nhân thăm Việt Nam. Các học sinh cũng gửi tới Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

z6965756470110_920999695ddeddac0f6567e1b007fc95.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm mời Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel bước lên bục danh dự.
z6965756445959_05466d8fa889e02e6a40973a1ff60118.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba duyệt đội danh dự.

Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Hai lãnh đạo sau đó duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam. Sau duyệt Đội Danh dự, hai lãnh đạo cùng tới chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước dự lễ đón.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự QĐND Việt Nam.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo từ Phủ Chủ tịch về Trụ sở Trung ương Đảng để hội đàm.

Trước lễ đón, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 31/8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba; dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti (vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội); thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

z6965756472530_c5085b062e484771d0ee8e658ddb424d.jpg
Đội Danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón.
z6965756468467_2c639cfc077397627dc499d6f8e78324.jpg
Thiếu nhi Thủ đô với cờ hai nước tại lễ đón.
z6965756455735_70f3cc3c754aefc9f16b1f04698d86d8.jpg
hội đàm 5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trước hội đàm.
hội đàm 2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội đàm. Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.
hội đàm 8.jpg
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tại hội đàm. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những hành động thiết thực của Việt Nam hỗ trợ Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua nhiều dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản... được người dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
hội đàm 3.jpg
Hội đàm cấp cao Việt Nam và Cuba. Việt Nam gần đây phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn hiện nay và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân.
dfef4fbcfabf71e128ae.jpg
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam - Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

