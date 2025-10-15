Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Sáng 15/10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III/2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2025.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: nhandan.vn

Trong quý III/2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị; định hình rõ quan điểm chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo Ban Chỉ đạo đã họp tổng cộng 25 phiên, giao 1.132 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, có 485 nhiệm vụ đã hoàn thành (43%); 561 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn; 86 nhiệm vụ quá hạn.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã có nhiều đột phá quan trọng. Các văn bản được ban hành kịp thời, tháo gỡ những rào cản cố hữu, khơi thông nguồn lực tài chính, ngân sách và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng pháp lý vững chắc và động lực đột phá cho triển khai Nghị quyết số 57.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ, tiện tích dần đi vào ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả rất tích cực về kinh tế, xã hội và niềm tin của Nhân dân. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong quý III/2025 là 12,7 triệu, trong đó 73,5% là trực tuyến.

Các doanh nghiệp, viện, trường đã tiên phong, chủ động dựa vào nguồn lực của mình để nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm công nghệ chiến lược ngay từ khi chưa có sự hỗ trợ của Nhà nước. Việt Nam đã bước đầu hình thành năng lực tự chủ công nghệ ở một số lĩnh vực then chốt. Trong đó, một số sản phẩm công nghệ chiến lược đã được thương mại hóa.

Nguồn lực kinh phí được bố trí đủ; hạ tầng, dữ liệu, nhân lực được tăng cường; khí thế phát triển đang lan tỏa trong xã hội. Tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này trong GDP đạt trên 16%, bước đầu thể hiện chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá, kết quả có thể đạt được tốt hơn nếu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò chủ trì, chỉ đạo trực tiếp, bảo đảm công tác triển khai được liên tục, sâu sát, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian tập trung phân tích những kết quả, tồn tại, hạn chế; đặc biệt, thảo luận các giải pháp, nêu lên các kiến nghị để việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 57 hiệu quả hơn, nhanh hơn.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật )