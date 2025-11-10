Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An Chiều 11/10, trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cùng tham dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Trợ lý Tổng Bí thư; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4.

Đại biểu Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu nguyện hứa tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong giờ phút thiêng liêng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.