Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi, tỉnh Nghệ An Sáng 11/10, tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi.

Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các giáo viên, học sinh xã Na Ngoi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi là công trình có ý nghĩa đặc biệt nơi vùng biên cương, phên dậu phía Tây của Tổ quốc.

Công trình được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Cán bộ, giáo viên, học sinh, người dân xã Na Ngoi chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An về dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Na Ngoi là xã biên giới giáp với nước bạn Lào, có diện tích 341,25 km2; dân số 9.536 người. Toàn xã có hơn 98% là người dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc: Mông, Thái, Khơ Mú.

Xã Na Ngoi cách trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 250 km; thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng trọng yếu về an ninh - quốc phòng của tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là công trình giáo dục trọng điểm, có quy mô diện tích khoảng 5,5 ha, với tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa. Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học, đầy đủ các hạng mục: Phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất...

Công trình không chỉ giúp hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách; mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Toàn cảnh Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm rất lớn cho vùng biên giới. Thực tế cho thấy, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, vẫn còn rất thiếu thốn, khiến điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư nêu rõ, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn là hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Để công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi sớm thành hiện thực, góp phần vào thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả; phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, đối với các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát, cần thực hiện thi công bằng cả tấm lòng, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh” – biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự quan tâm của Bác đối với thế hệ trẻ. Ảnh: Phạm Bằng

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân xã Na Ngoi cần tiếp tục quan tâm đến các cháu học sinh được học tập trong môi trường đầy đủ; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy chữ phải đi đôi với dạy người, dạy đạo lý làm người, lòng yêu quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư căn dặn, bà con trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ. Đây là ngôi trường của con em mình, là của bà con mình, nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao quà cho các học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho các gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn xã Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các già làng, trưởng bản, các lực lượng vũ trang để vận động nhân dân cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xem trường học là “pháo đài” của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước ở biên giới.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, huy động các nguồn lực xã hội hóa, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong hành trình “Nâng bước em tới trường”.

Các em học sinh tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Bằng

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm của các thầy, cô giáo nơi biên cương Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng sẽ xây dựng thành công hệ thống trường nội trú tại 248 xã biên giới để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển, vươn tới tương lai tươi sáng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, sự có mặt của đồng chí Tổng Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại một trong những xã vùng cao biên giới xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An là niềm động viên, khích lệ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu đáp từ tại Lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Những lời phát biểu ân cần, thấu hiểu và sẻ chia của Tổng Bí thư dành cho đồng bào, cho thầy và trò nơi đây là minh chứng sinh động nhất về sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư đối với sự nghiệp trồng người, nhất là với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, biên giới.

Nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào dài nhất cả nước; nhiều xã vùng sâu, vùng xa trong đó có xã Na Ngoi vẫn còn không ít khó khăn về sản xuất, đời sống và điều kiện học tập, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, việc khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi có ý nghĩa vô cùng to lớn; không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là công trình của niềm tin, của khát vọng vươn lên, của tình Đảng, nghĩa đồng bào.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương tham dự Lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Công trình là bước đi cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tương lai; đồng thời, thể hiện sinh động tinh thần nhân văn, hướng về cơ sở, vì con người, vì tương lai con em vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, ngôi trường mới không chỉ là nơi gieo mầm tri thức, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng đổi thay, nơi những ước mơ của con em vùng biên được chắp cánh; nơi các em được học chữ, học làm người và học tình yêu quê hương, đất nước; nơi gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa các dân tộc, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An tham dự Lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã dành cho tỉnh Nghệ An nói chung và xã Na Ngoi nói riêng tình cảm đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ quý báu để công trình sớm được triển khai trên mảnh đất biên cương - miền Tây xứ Nghệ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An cam kết bàn giao đầy đủ, kịp thời mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối; chỉ đạo các ngành, xã Na Ngoi phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra mặt bằng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất để sớm đưa công trình vào hoạt động hiệu quả, trở thành mái trường của tri thức, của niềm tin, của khát vọng vươn lên cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc; xứng đáng với sự quan tâm đặc biệt và tình cảm sâu nặng mà Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh” – biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự quan tâm của Bác đối với thế hệ trẻ. Tổng Bí thư cùng đoàn công tác cũng tặng nhiều phần quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư và đoàn công tác cũng đã trao tặng 50 phần quà ý nghĩa cho 50 hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Na Ngoi - thể hiện tình cảm sâu sắc, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước đối với bà con vùng biên giới.