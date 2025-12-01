Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba Sáng 12/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tham quan gian hàng trưng bày. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tham quan gian hàng trưng bày. Ảnh: Phạm Bằng

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các địa phương nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành: Cần Thơ, Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị; các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, nhà trường trên địa bàn Quân khu; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân, Anh hùng Lao động.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành.

80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành

Cách đây 80 năm, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của LLVT Quân khu 4 ngày nay. Từ mốc son lịch sử ấy, ngày 15/10 hằng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 4 tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt làm rạng danh đất nước.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân Khu 4 vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, trở thành “căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước”.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 trình bày diễn văn lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, Quân khu 4 là "tuyến đầu lửa đạn" của Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn Miền Nam, cùng lúc thực hiện “bốn nhiệm vụ trên cả ba chiến trường”. Dải đất này là nơi trực tiếp đối đầu giữa ta và địch, trở thành chiến trường ác liệt nhất của cả nước.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ giúp bạn là tự giúp mình”, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều cán bộ, chiến sỹ của LLVT Quân khu, nhất là Sư đoàn 324, Sư đoàn 968... đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế trong việc xây dựng lực lượng cách mạng, liên minh chiến đấu chống xâm lược và phá hoại của kẻ thù, xây dựng và bảo vệ chính quyền mới.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 4 phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Năm tháng sẽ qua đi, nhưng còn mãi chiến công vang dội của quân và dân Quân khu 4, những địa danh lịch sử như: Hàm Rồng, Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Đường 20 Quyết thắng, Địa đạo Vịnh Mốc, Khe Sanh, Thành Cổ, Sông Hương… mãi mãi là những nét vàng chói lọi về sự dũng cảm kiên cường của quân và dân Khu 4 sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, ác liệt, hy sinh để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, bằng "Mệnh lệnh từ trái tim", cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trên địa bàn.

Các đại biểu Trung ương tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Với những chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, LLVT Quân khu 4 tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba.

Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành, lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua; chúc Quân khu 4 được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư nhấn mạnh, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, lo giữ nước từ khi nước chưa nguy là bài học lịch sử, truyền thống quý báu, tư tưởng chiến lược, trở thành quy luật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó đoán định… đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Quân đội nói chung và của Quân khu 4 nói riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng lực lượng vũ trang Quân khu 4 tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”. Ảnh: Thành Duy

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kính tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bức ảnh quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được Đảng bộ Quân khu 4 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị thông qua.

Chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Đoàn kết, gắn bó với cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí mới, hiện đại; huấn luyện trong môi trường tác chiến, các hình thái chiến tranh mới.

Song Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định. Vì vậy, hiện đại trước hết ở chính cán bộ, chiến sĩ về cả tư duy, trình độ, khả năng ứng dụng khoa học để làm chủ và phát huy tốt nhất những trang bị trong biên chế.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt trên địa bàn hằng năm luôn phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt như Khu 4.

"Bất luận trong trường hợp nào, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư cũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 4 chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với bạn Lào, với phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng Chương trình hành động; coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.