Xây dựng Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm doanh nghiệp 'Việt Nam và Indonesia: Quan hệ đối tác vì sự tiến bộ và thịnh vượng' Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, sáng 10/3, tại thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Tọa đàm doanh nghiệp “Việt Nam và Indonesia: Quan hệ đối tác vì sự tiến bộ và thịnh vượng” do Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với Hội hữu nghị Indonesia-Việt Nam và Tập đoàn Ciputra tổ chức, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm doanh nghiệp 'Việt Nam và Indonesia: Quan hệ đối tác vì sự tiến bộ và thịnh vượng'. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự Tọa đàm có các lãnh đạo cấp cao, các lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan đến từ hai quốc gia Việt Nam và Indonesia.

Tại Tọa đàm, các ý kiến cho rằng đây là sự kiện được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025) và hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là chặng đường có tính lịch sử, quan hệ hai bên đã liên tục trải qua nhiều dấu mốc phát triển quan trọng và đạt được những tiến triển tích cực, trong đó hợp tác kinh tế là trụ cột có sự phát triển vượt bậc.

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Indonesia đã phát triển mạnh mẽ, với kim ngạch thương mại song phương ước tính đạt 16 tỷ USD vào năm 2024 - tăng 16% so với cùng kỳ năm trước - hứa hẹn đạt được mục tiêu thương mại song phương 18 tỷ USD sớm hơn thời hạn dự kiến vào năm 2028. Hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể…

Các ý kiến của doanh nghiệp hai nước đã nêu bật kết quả hợp tác kinh tế, cơ hội đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), nền kinh tế số, năng lượng xanh, xe điện và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); thảo luận tìm hiểu về an ninh lương thực, ngành công nghiệp Halal, giáo dục và hợp tác hàng hải, phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước; tái khẳng định cam kết của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực, tạo tiền đề cho một tương lai vững mạnh hơn nữa.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: TTXVN



Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau gần 4 thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một nước lạc hậu và kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng của sự ổn định và phát triển, là quốc gia được nhiều nguyên thủ trên thế giới đã và tiếp tục đặt niềm tin vào mối quan hệ đối tác hướng tới hòa bình, thịnh vượng, luôn là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu được dựa trên tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng mạnh mẽ về độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam; đồng thời, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng lòng tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Indonesia.

Tổng Bí thư cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước vẫn còn nhiều dư địa, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nội lực của mỗi quốc gia và động lực đem lại từ mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai bên. Điều này sẽ làm tăng sự đồng thuận ở mỗi nước; tạo điều kiện huy động và tập trung nguồn lực cho các chương trình, kế hoạch hợp tác quan trọng mà hai bên cùng có lợi.

Tổng Bí thư mong muốn các doanh nghiệp Indonesia tiếp tục nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, phát huy lợi thế, tận dụng các cơ hội dựa trên mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi để tương xứng với mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Để đạt được mục tiêu đó, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của nội hàm quan hệ song phương; kịp thời hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư; tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch.

Chính phủ Indonesia sẽ thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp Indonesia tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện, tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp hai nước tiếp tục là cầu nối quan trọng, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan của hai bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao các thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Indonesia. Ảnh: TTXVN

Các nhà đầu tư hai nước sẽ nghiên cứu, mở rộng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; phát triển ngành công nghiệp chip, bán dẫn, AI, Internet vạn vật (IOT); năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; công nghệ tài chính, trung tâm tài chính; công nghệ sinh học, y tế... Đây là những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam và Indonesia có nhiều tiềm năng phát triển và đang có nhu cầu thu hút đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, cùng nhau hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững của hai bên.

Tổng Bí thư chia sẻ, trong quá trình chuyển mình, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn xem khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế đất nước, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế, tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo đó, Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Theo Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã định hướng chuyển sang giai đoạn hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là các tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè và đối tác quốc tế với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Indonesia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Tọa đàm đã chứng kiến Lễ ký và trao văn kiện hợp tác kinh doanh gồm: Bản ghi nhớ giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Truyền thông và Kinh doanh LSPR trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Bản ghi nhớ giữa VinFast và Ngân hàng Negara Indonesia hợp tác chiến lược toàn diện về các giải pháp chuyển đổi xanh và các nguồn tài chính xanh dài hạn; Bản ghi nhớ giữa SOVICO và Ciputra Group về hợp tác phát triển các dự án bất động sản, khu đô thị thông minh, khu công nghiệp, khu hậu cần logistics và thương mại dịch vụ tại Việt Nam và Indonesia; Thỏa thuận dịch vụ chính (Master Service Agreement) giữa FPT Software và KMP Aryadhana Wisesa, Yogyakarta Sultanate về hợp tác ứng dụng AI, Blockchain, IOT để chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong các dự án xử lý rác thải, tăng năng suất và giáo dục; Hợp đồng giữa FPT Software và Pertamina về ứng dụng AI để chuyển đổi số cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Indonesia; Bản ghi nhớ giữa FPT IS và Metrodata Electronics về thành lập công ty FPT Metrodata Indonesia về dịch vụ an ninh mạng; Bản ghi nhớ giữa Thành Thành Công Biên Hòa và Sungai Budi Group ứng dụng khoa học nông nghiệp công nghệ cao trong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp ở Indonesia; Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Thế Giới Di Động Việt Nam và Erajaya Indonesia về tăng vốn đầu tư vào Công ty PT Era Blu Elektronik (Erablue); Bản ghi nhớ giữa Hekate và Kilsa Global về ứng dụng AI hỗ trợ thương mại tự do tại Đà Nẵng./.