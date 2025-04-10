Thứ Bảy, 4/10/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

P.V 04/10/2025 07:03

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều ngày 03/10, rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp- Ảnh 1.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình sắp xếp lực lượng khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng, đến nay mỗi địa phương đã tổ chức lại 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.

Theo đó, ngoài chức năng, nhiệm vụ về hoạt động khuyến nông theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP, hiện nay các địa phương giao bổ sung cho tổ chức khuyến nông cấp tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp như bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản. Tổng số viên chức khuyến nông làm việc tại Văn phòng Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh hiện có 1.763 người.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp- Ảnh 2.
Tổng Bí thư yêu cầu, khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất. Ảnh: TTXVN

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện sắp xếp các tổ chức khuyến nông cấp huyện (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) theo các phương án như sau: 24/34 tỉnh thành lập các Trạm khuyến nông khu vực do Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh quản lý; 3/34 tỉnh thành lập các Trạm Dịch vụ nông nghiệp khu vực do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý (Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị); 2/34 tỉnh thành lập các Trạm Dịch vụ nông nghiệp khu vực do UBND xã quản lý (Lào Cai, Quảng Ngãi). Sau khi sắp xếp, tổng số Trạm khuyến nông khu vực trên cả nước là 324 trạm; tổng số viên chức khuyến nông làm việc ở các trạm là 4.518 người.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, về những vấn đề chung ở cấp xã, Bộ Chính trị đã có đánh giá và có kết luận rất cụ thể. Theo phản ánh, một trong những vấn đề khó khăn nhất của cấp xã hiện nay là công tác cán bộ. Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15/10/2025.

Riêng về khuyến nông, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thống nhất xác định nông nghiệp là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt được quan tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Xác định khuyến nông là một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã. Khuyến nông phải gắn bó với cơ sở, gắn với đồng ruộng. Mỗi xã cơ cấu hai cán bộ khuyến nông. Ở cấp tỉnh tiếp tục có các Trung tâm khuyến nông, chủ yếu làm các nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, hỗ trợ cấp xã thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu, khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả; sắp xếp vị trí việc làm công chức có chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp ở cấp xã; củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ khuyến nông cấp xã để bảo đảm hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp xã không đứt gãy, gián đoạn.

Tổng Bí thư đề nghị, củng cố bộ máy khuyến nông theo tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lựa chọn đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa thực hiện quản lý nhà nước và vừa thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ khuyến nông cấp xã.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-to-lam-khan-truong-kien-toan-he-thong-khuyen-nong-khi-van-hanh-mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-102251003205550585.htm
