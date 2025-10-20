Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Phần Lan

Ngày 20/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, từ ngày 20 đến 22/10, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương; Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình tham gia Đoàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 hồi tháng 9/2024. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan.

Chuyến thăm góp phần quan trọng tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân và kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan trong thời gian tới. Theo Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan chuyến thăm là biểu tượng cho kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước - kỷ nguyên của sáng tạo, tri thức và phát triển xanh.