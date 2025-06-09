Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên quân sự, Tùy viên quân chủng các nước tại Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng...

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tham mưu kịp thời, hiệu quả

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Sau ngày nước nhà giành được độc lập, để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang cả nước, ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Thái thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Người chỉ rõ: “... Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng”.

Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước, suốt 80 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu đã không ngừng trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Nhìn lại chặng đường song hành cùng đất nước, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển vượt bậc về mọi mặt; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều tập thể, cá nhân được tặng những phần thưởng cao quý khác.

Tự hào về những đóng góp và thành tích đã đạt được, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Bộ Tổng Tham mưu càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ toàn diện, tham mưu kịp thời, có hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội, bảo đảm trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, cùng toàn thể các tướng lĩnh, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Bộ Tổng Tham mưu qua các thời kỳ, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân trong suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Quân đội, của dân tộc Việt Nam anh hùng, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Bộ Tổng Tham mưu đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống “Trung thành - Mưu lược, Tận tụy - Sáng tạo, Đoàn kết - Hiệp đồng, Quyết chiến - Quyết thắng”.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, chỉ huy, chỉ đạo Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai có hiệu quả các chiến lược, các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông...; kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột; chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình; tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị, Bộ Tổng Tham mưu tăng cường chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; tiến hành điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân dân; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dịch bệnh, môi trường và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt, nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tham mưu hiện thực hóa, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại với lộ trình, bước đi, tiêu chí cụ thể, thiết thực, chắc chắn, khả thi; kịp thời có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; quan tâm đầu tư thích đáng bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng tiến lên hiện đại.

Bộ Tổng Tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới; tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả chỉ huy, chỉ đạo, quản lý điều hành trong Bộ Quốc phòng và trong toàn quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý, coi trọng xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Bộ Tổng Tham mưu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất; có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Với những thành tích, chiến công và truyền thống hào hùng trong suốt 80 năm qua, Tổng Bí thư tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố Quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.