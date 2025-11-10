Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An Chiều 11/10, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác trò chuyện, thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: Thành Cường

Mẹ Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1933, có 8 người con (5 trai, 3 gái), trong đó, 2 người con trai đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc khi chưa lập gia đình. Hiện nay, mẹ đang sống cùng con gái tại thành phố Vinh (cũ).

Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trước những cống hiến, hy sinh to lớn của mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng đại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: Thành Cường

Tặng quà tri ân, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mẹ Nguyễn Thị Oanh luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu trong gia đình phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển quê hương Nghệ An và đất nước.

Xúc động trước tình cảm của Tổng Bí thư và đoàn công tác, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh và gia đình bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người có công; cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian đến thăm, động viên và chúc sức khỏe.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: Thành Cường

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh và gia đình gửi lời chúc Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An luôn mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. Ảnh: Thành Cường

Chiều cùng ngày, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.