Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm hỏi, tặng quà người dân TP. Huế đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo TP. Huế. Ảnh: TTXVN

Cùng đi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo TP. Huế; lãnh đạo Quân khu 4...

Tại xã Quảng Điền (TP. Huế), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thôn Khuông Phò Đông - địa bàn bị cô lập bởi mưa lũ trong những ngày qua.

Tại đây, Tổng Bí thư thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra và mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho nhân dân xã Quảng Điền, TP. Huế. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư động viên, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước đã luôn hướng về miền Trung và TP. Huế với tinh thần "lá lành đùm lá rách", kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt. Các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao hỗ trợ số tiền 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão, lũ cho TP. Huế. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn đối với người dân TP. Huế do ảnh hưởng bởi lũ lụt, góp phần giúp nhân dân TP. Huế sớm ổn định cuộc sống, phục hồi kinh tế-xã hội sau thiên tai, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Huế.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho người dân vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, TP. Huế. Ảnh: TTXVN

Trong dịp về thăm, động viên, chia sẻ với người dân xã Quảng Điền, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng 45 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho người dân vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, TP. Huế. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đến khu vực bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, Thành phố Huế. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm di chuyển bằng ca nô đến vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, TP. Huế. Ảnh: TTXVN

Tiếp nối chương trình, chia sẻ khó khăn của nhân dân TP. Huế, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng quà hỗ trợ 20 tỷ đồng giúp nhân dân TP. Huế./.