Xây dựng Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phan Đình Trạc Chiều 28/8, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng chí Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác, nhất là 30 năm làm việc trong lực lượng công an. Hiện nay, trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương với khối lượng công việc khổng lồ, đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tâm huyết đối với các công việc được Đảng, Nhà nước giao phó.

“Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp đó từ tư cách là người đảng viên, cho đến cấp ủy, lãnh đạo của Đảng. Đồng chí đã hoàn thành trách nhiệm của đảng viên, cán bộ lãnh đạo của Đảng, đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, thời gian tới các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Ban Nội chính Trung ương và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng - Ảnh: TTXVN



Thay mặt các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ xúc động và nhận thức sâu sắc rằng đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước - cũng là mốc son trong cuộc đời của những người cộng sản.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, buổi lễ cũng là dịp để nhìn lại và nhắc nhở chính mình phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng và mong muốn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cam kết sẽ mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TTXVN



Dịp này, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông và Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2 Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Mạnh.