Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến London, bắt đầu thăm chính thức Anh Sáng 28/10 theo giờ địa phương (tức chiều nay giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, bắt đầu thăm chính thức Anh.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn tại sân bay, về phía Anh có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Seema Malhotra, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Stephen Walton. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng và phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng và đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Anh lên chuyên cơ chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân xuống máy bay, bắt tay các quan chức, cán bộ hai bên trong sự vui mừng chào đón của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến London. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh (2010-2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, hội kiến lãnh đạo Quốc hội để trao đổi, thống nhất các biện pháp đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kinh tế cấp cao với nhiều doanh nghiệp lớn của Anh nhằm tăng cường hợp tác về tài chính - ngân hàng, năng lượng, khoa học - công nghệ và phát triển xanh.

Các quan chức Chính phủ Anh đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Tại Đại học Oxford - trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu của Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách quan trọng về tầm nhìn cho khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh và công cuộc đổi mới, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với cộng đồng người Việt Nam tại Anh.