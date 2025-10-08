Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc Sáng nay 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 - 13/8.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư và Phu nhân được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Tham gia đoàn có: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng VHTT-DL Nguyễn Văn Hùng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường thăm Hàn Quốc. Ảnh: Minh Nhật

Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (2022), quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã bước sang giai đoạn phát triển sâu rộng và toàn diện chưa từng có.

Hợp tác chính trị – ngoại giao được nâng cao, tin cậy chiến lược ngày càng sâu sắc. Các cơ chế đối thoại được mở rộng không chỉ về an ninh – quốc phòng mà cả công nghệ, đổi mới sáng tạo, và phát triển bền vững.

Thương mại – đầu tư hai nước tăng trưởng mạnh mẽ, đạt trên 90 tỷ USD năm 2024, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD. Hàn Quốc cũng trở thành đối tác nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam với tổng vốn lên tới 92 tỷ USD. Hàn Quốc còn là đối tác phát triển lớn thứ hai với ODA đứng đầu trong ASEAN.

Giao lưu nhân dân cũng là trọng tâm khác trong quan hệ Việt-Hàn. Người Việt cư trú tại Hàn Quốc tăng mạnh, lên tới hơn 300.000 người định cư và hơn 200.000 người Hàn tại Việt Nam, hoạt động trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của hai nước.

Tuy vậy, những thành tựu kể trên của Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Hàn mới là bước đầu, vẫn còn rất nhiều những nguồn lực cần được khơi thông, tiềm năng cần được khai thác. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là động lực mới, khơi gợi nhiều giải pháp lâu dài, hiệu quả cho dòng chảy quan hệ bùng phát mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Trả lời báo chí Việt Nam trước chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nêu rõ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự kiện đón tiếp nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chính phủ mới Hàn Quốc.

"Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của cá nhân tôi cũng như Chính phủ Hàn Quốc trong việc phát triển mối quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện” giữa hai nước hướng tới tương lai", Tổng thống khẳng định.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam còn gần gũi hơn nhiều so với khoảng cách về địa lý thông thường.

Tổng thống chia sẻ, bản thân cảm thấy rất tự hào vì đã đóng góp, dù chỉ là một phần nhỏ, vào việc mở rộng lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Khi còn là Thị trưởng thành phố Seongnam, ông đã ký thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Seongnam và tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam, đồng thời tích cực thúc đẩy các hoạt động giao lưu quốc tế và các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Ngay sau khi nhậm chức Tổng thống đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, thể hiện quyết tâm hợp tác, đồng thời cũng xúc tiến việc cử đặc phái viên sang Việt Nam.

Vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân càng mang ý nghĩa đặc biệt đối với ông. Tổng thống tin rằng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố lòng tin chính trị hai nước, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ Hàn-Việt.