Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Phần Lan, trưa 21/10 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện ký kết hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công của Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan (Finnvera). Ảnh: TTXVN

Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 25/1/1973. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được thành lập năm 1974 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Helsinki vào cuối năm 2005. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp. Trong giai đoạn Việt Nam khó khăn nhất, Phần Lan là một trong những nước đi đầu viện trợ phát triển cho Việt Nam với những dự án mang tính biểu tượng như nước sạch Phần Lan, hệ thống cấp nước Phần Lan tại Hà Nội, Hải Phòng…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khi các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công (PIF) của Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb sau lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo. Đây là cơ hội quan trọng để hai nước nhìn lại những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong quá khứ cũng như đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới.