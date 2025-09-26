Xây dựng Đảng Tổng Bí thư: Văn kiện Đại hội 14 phải là lời cam kết mạnh mẽ trước Nhân dân Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý cần phấn đấu để văn kiện Đại hội 14 của Đảng trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức...

Tổng Bí thư Tô Lâm chiều 25/9 chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội 14 của Đảng, cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14.

Thường trực các Tiểu ban Đại hội 14 của Đảng đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị các văn kiện để báo cáo Bộ Chính trị và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam; dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh văn kiện Đại hội 14 của Đảng, với 2 trụ cột là báo cáo chính trị và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới: Ổn định vững chắc để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi tiêu chuẩn toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Để làm được điều đó, văn kiện Đại hội 14 của Đảng cần thể hiện rõ 3 lớp định hướng. Đó là: Lớp nền tảng là tư duy phát triển thế hệ mới với 4 chuyển đổi chiến lược; lớp kết cấu là 5 trụ cột an ninh nền tảng tạo lá chắn trước cú sốc, sự biến đổi và những tác động và nguy cơ phải đối mặt; lớp vận hành, chương trình hành động có thể kiểm đếm theo từng chủ thể thực hiện, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Tổng Bí thư cho biết những nghị quyết mới của Bộ Chính trị và các nghị quyết dự kiến tiếp theo không chỉ bổ sung nội dung mà còn là “đòn bẩy” để văn kiện Đại hội 14 của Đảng bước ngay vào triển khai.

Tổng Bí thư yêu cầu việc tổng kết 40 năm đổi mới phải chỉ ra được những bài học cốt lõi, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới có nguyên tắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập.

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu nắm bắt cơ hội của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu. Trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp ủy, từng cán bộ phải được xác định rõ trong cơ chế “một việc - một đầu mối - một thời hạn"...

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao những vấn đề đã tiếp thu, hoàn thiện trong báo cáo. Ông yêu cầu tiếp tục bổ sung những điểm mới đối với các vấn đề mới của văn kiện, nhất là tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban và chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, báo cáo Trung ương.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khẩn trương hoàn thiện các văn bản theo tinh thần cuộc họp ngày hôm nay. Ông cũng lưu ý cần phấn đấu để văn kiện Đại hội 14 của Đảng trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Chúng ta sẽ biến văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035-2045. Đó cũng là cam kết của chúng ta trước nhân dân: Nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.