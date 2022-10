Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh: 'Mãi mãi biết ơn các bác, các o, các anh, các chị!'

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam khai mạc Chương trình nghệ thuật: "Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại" tổ chức tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tối 29/10 nhằm nhắc nhớ, tri ân những chiến sĩ đã dành tuổi đôi mươi đẹp đẽ nhất của cuộc đời cho lý tưởng cao đẹp của toàn dân tộc, của khát vọng độc lập, hoà bình đất nước.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

- Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXH Việt Nam.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXH Việt Nam.

- Kính thưa đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và địa phương.

- Kính thưa các mẹ Việt nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

- Kính thưa các thế hệ Thanh niên xung phong trung dũng kiên cường.

- Kính thưa các bác, các o, những người dân Nghệ An tình nghĩa sâu nặng.

- Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí.

Truông Bồn là một đoạn đèo dốc có chiều dài 5km, độ cao gần 70m trên dãy núi Thung Nưa có đỉnh cao nhất là 450m so với mực nước biển, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A đi qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cung đường độc đạo Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Trong những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, nơi đây được xem là tuyến lửa khốc liệt nhất.

Giữa mảnh đất bom cày đạn xới, khi mà cái chết luôn cận kề, hàng vạn con người nơi đây đã sống và chiến đấu, đã vượt lên bom đạn hiểm nguy, vất vả, thiếu thốn, ngày đêm bám trận địa. Với quyết tâm sắt đá “Sống bám cầu, bám đường – chết kiên cường dũng cảm,” “tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”, chúng ta đã giữ vững mạch máu giao thông, đào đắp hàng triệu mét khối đất đá, giúp hơn 94 nghìn lượt xe cơ giới lưu thông, vận chuyển và giải tỏa hơn 1 triệu tấn hàng vượt qua Truông Bồn, theo sát các đoàn quân vào chiến trường miền Nam. Có lẽ trong tất cả các cuộc chiến tranh ở thế kỷ XX trên thế giới, hiếm có một chiến trường nào mà với không gian và thời gian eo hẹp như mảnh đất vỏn vẹn 6.000m2 của Truông Bồn, bình quân một phút rưỡi lại phải hứng chịu sức công phá của 1 quả bom tấn - cường độ hủy diệt khủng khiếp có một không hai trong lịch sử nhân loại.

Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh, tiêu biểu là sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968. Đau đớn không chỉ bởi trận bom khủng khiếp và tàn khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của 11 cô gái và 2 chàng trai, khi mà chỉ còn ít giờ nữa, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc, chỉ còn ít giờ nữa thôi, họ sẽ bước chân về phía hòa bình với nhiều khát vọng cho tương lai tươi sáng. Người chuẩn bị bước vào giảng đường, người chuẩn bị kết thành đôi lứa…

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để một lần nữa vinh danh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống ở Truông Bồn vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cho phép tôi, được thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nhân dân, và với tư cách cá nhân, một người con của quê hương Nghệ An Xô viết anh hùng, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của 13 liệt sĩ Đại đội 317 Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã hy sinh cao cả vào 6 giờ 10 phút sáng ngày 31/10/1968, cũng như hàng nghìn liệt sĩ của các đơn vị bộ đội, TNXP, công nhân giao thông, nhân dân xã Mỹ Sơn và các địa phương khác, đã dâng hiến tuổi thanh xuân, không tiếc thân mình để san lấp những hố bom, để huyết mạch giao thông trên con đường chống Mỹ luôn được thông suốt, nêu tấm gương nghĩa liệt muôn đời.

Lịch sử Nghệ An là lịch sử thu nhỏ của đất nước. Truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng và sự hiếu học của nhân dân Nghệ An thời kỳ nào cũng nổi bật. Đây là nơi sinh ra những nhà văn hóa lỗi lạc, những anh hùng, hào kiệt làm rường cột cho quốc gia. Khi tiền tuyến, lúc hậu phương, khi vừa tiền tuyến vừa hậu phương, Nghệ An bao giờ cũng là điểm tựa vững vàng trong mọi cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Địa điểm chúng ta đang đứng đây là nơi Mai Thúc Loan biến con đường gánh vải triều cống thành con đường khởi nghĩa đánh đuổi quan quân nhà Đường, giải phóng Tống Bình (tức Hà Nội ngày nay) để giành lại độc lập cho đất nước. Vùng đất ta đứng đây cũng là nơi khi Lê Lợi bị vây đánh ở Thanh Hóa đã kéo về Nghệ An để tuyển quân, củng cố lực lượng và giành chiến thắng oai hùng trong những trận đánh quyết định, chuyển thế từ phòng ngự sang phản công – “Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật/Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay…”. Cũng từ Thanh - Nghệ, Lê Hoàn đã tiến quân đánh thắng quân Tống xâm lược; Quang Trung Nguyễn Huệ thần tốc đập tan 20 vạn quân Thanh.

Khi Đảng ta mới ra đời, Nghệ An đã phất cờ hưởng ứng, làm nên một cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh lừng danh, thành lập chính quyền công nông, là một cuộc tập dượt để 15 năm sau giành chính quyền trên cả nước trong cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An vừa là hậu phương, lại vừa là tiền tuyến.

Từ Hoàng Mai đến Bến Thủy, có thể nói, không có địa danh nào là không trọng điểm đánh phá của không quân và hải quân Mỹ. Chỉ riêng ở Truông Bồn tính từ tháng 6 đến tháng 10/1968, không lực Mỹ đã trút xuống nơi này gần 2.700 quả bom các loại. Trong lửa đạn, Khu Bốn cũ, trong đó có Nghệ An, là cái nôi tôi luyện nên những con người kiên cường bất khuất.

Điều xúc động sâu xa ở Truông Bồn là sự lựa chọn lịch sử, là sự dám chết khi con người đã được thấy con đường sống với sứ mệnh đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ sáng 31/10/1968, chỉ đến 0 giờ ngày 1/11/1968 là ngừng bắn, là hòa bình ở Miền Bắc. Trong tay các anh chị TNXP ở Truông Bồn ngày ấy là những giấy gọi nhập học của các trường chuyên nghiệp, là những quyết định xuất ngũ đã ký… Phía trước là đám cưới. Tương lai là những giảng đường…

Thế nhưng các chị không về để lỡ cuộc đưa dâu, các anh ở lại với đất mẹ Truông Bồn để lỡ một tương lai cá nhân tươi đẹp! Khi trái tim lắng nghe lời hiệu triệu từ chiến trường, tất cả đã ở lại mặt đường để không lỡ những chuyến hàng vào Nam, không lỡ tình đồng đội keo sơn, cho ngày miền Nam giải phóng, cho ngày thống nhất non sông không lỗi hẹn!

Những tấm thân làm cọc tiêu cho xe qua ngày ấy; những tấm thân đã ngã xuống trong loạt bom tọa độ ác nghiệt trong ngày cuối của chiến tranh, chỉ trước vài giờ thời điểm ngừng bắn có hiệu lực, mãi mãi trở thành cọc tiêu cho đất nước, quê hương biết đi về đúng hướng; cho thế hệ mai sau biết đứng thẳng làm người!

Những người anh hùng đã ở lại với lòng đất mẹ, nhưng tinh thần của họ vẫn luôn sống mãi. Mỗi dịp kỷ niệm về Truông Bồn, là một dịp tỏ lòng biết ơn đối với những người anh hùng đã hiến dâng máu xương mình cho Tổ quốc. Lòng biết ơn ấy cần phải được biến thành lẽ sống cao đẹp trong các thế hệ mai sau, thành những hành động cách mạng cụ thể, làm cho lý tưởng của Đảng, khát vọng của nhân dân được hiện thực hóa trên khắp mọi miền quê hương, đất nước.

Một lần nữa, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Mãi mãi biết ơn các bác, các o, các anh, các chị!

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!