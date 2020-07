Tổng Công ty CP Vật tư nông nghệp Nghệ An: Nhà đầu tư chiến lược của nhiều đơn vị

Ngoài 15 Công ty CP Vật tư trong tỉnh Nghệ An thì Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An còn là cổ đông chiến lược của nhiều công ty như: Công ty cổ phần Lương thực Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk; Công ty cổ phần Khoáng sản Đắk Lắk (Có 03 nhà máy sản xuất: 1 Nhà máy sản xuất bột đá Felspat và đá xây dựng, địa chỉ thôn 9, xã Eakar huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk; 1 Nhà máy khai thác khí CO 2 tự nhiên, địa chỉ xã Dak Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; 1 Nhà máy sản xuất đá khô CO 2 , địa chỉ 72 bis Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh); Công ty cổ phần Lương thực Vật tư nông nghiệp Hà Nam; Công ty cổ phần Giống cây trồng Nghệ An...