Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đến cơ hội điều trị bệnh cho những người kém may mắn trong xã hội.

(Baonghean.vn) - Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 27/10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo thành phố Gwangju (Hàn Quốc) tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ.

(Baonghean.vn) - Sáng 27/10, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp xã giao đoàn công tác do ông Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.