Tối 28/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) đã diễn ra buổi tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố Vinh tham dự buổi tổng duyệt. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi tổng duyệt có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và đông đảo nhân dân thành phố Vinh.

Chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Chương trình tổng duyệt thu hút đông đảo nhân dân thành phố Vinh tham dự. Ảnh: Đức Anh

Đồng thời, giới thiệu và tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp, thể hiện tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha ông - những người có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy lòng tự hào của người dân Nghệ An đối với truyền thống, lịch sử và cách mạng của quê hương, tạo quyết tâm mới để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

Chương trình buổi lễ gồm nghi thức chào cờ “Linh thiêng đất trời xứ Nghệ - Linh thiêng đất trời Việt Nam”; nghi lễ kỷ niệm (diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công bố quyết định và trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn).

Nghi thức chào cờ “Linh thiêng đất trời xứ Nghệ - Linh thiêng đất trời Việt Nam”. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, phần cuối là chương trình sử thi nghệ thuật “990 năm Danh xưng Nghệ An” (kịch bản và tổng đạo diễn: nhà viết kịch Vũ Hải) với sự tham gia của hàng trăm diễn viên của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Học viện Múa Việt Nam, nhóm Sen Việt, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Vinh phối hợp thực hiện.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Tổ chức điều hành buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Chương trình sử thi nghệ thuật gồm 5 trường đoạn (Lịch sử một vùng đất, Hồng Lam nuôi lớn những anh tài, Xô viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An thời hoa lửa, Khát vọng những mùa hoa). Thông qua các trường đoạn đã tái hiện lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của vùng đất Nghệ An, ca ngợi những danh nhân lịch sử, góp phần bồi đắp giá trị văn hóa truyền thống quê hương như nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhà canh tân Nguyễn Trường Tộ, chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu và Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chương trình sử thi nghệ thuật hoà̀nh tráng với sự tham gia của hàng trăm diễn viên. Ảnh: Đức Anh

Đồng thời, khẳng định những đóng góp quan trọng của vùng đất Nghệ An trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, nhất là trong công cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Từ đó, thể hiện khát vọng và niềm tin về cuộc sống tương lai rực rỡ, tươi đẹp.

Chương trình sử thi nghệ thuật đã tái hiện lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của vùng đất Nghệ An. Ảnh: Đức Anh Các trường đoạn của Chương trình sử thi nghệ thuật khẳng định những đóng góp quan trọng của vùng đất Nghệ An trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ảnh: Đức Anh

Chương trình Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn sẽ diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (TP. Vinh), bắt đầu từ 20h00' ngày 30/11/2020, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 và NTV.