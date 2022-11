Tổng Giám đốc SLNA nói về thông tin Phan Văn Đức đầu quân Công an Hà Nội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Ông Trương Mạnh Linh cho biết, Phan Văn Đức vẫn còn hợp đồng đến năm 2024. Tuy nhiên, Câu lạc bộ sẽ tôn trọng nguyện vọng của các cầu thủ nếu có ý định ra đi.

Ngày 29/11, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Trương Mạnh Linh -Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An phủ nhận thông tin tiền vệ Phan Văn Đức đã gia nhập Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

"Phan Văn Đức là một trong những cầu thủ quan trọng với đội bóng, cậu ấy vẫn còn hợp đồng với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đến năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ đội bóng nào liên hệ với chúng tôi để giải phóng hợp đồng cho Phan Văn Đức", ông Linh khẳng định.

Những ngày gần đây, có nhiều tin đồn Phan Văn Đức và Quế Ngọc Hải sẽ chia tay Sông Lam Nghệ An. Tối 28/11, trên trang fanpage của Công an Hà Nội thậm chí còn đăng thông báo, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã báo chiêu mộ thành công tiền vệ Phan Văn Đức.

Bản tin thông báo cũng dẫn lời chia sẻ của Văn Đức về việc gia nhập đội bóng mới: “Tôi đến đây với mục tiêu giành thứ hạng cao. Tôi gia nhập CLB Công an Hà Nội để giành chiến thắng và sẽ cùng đồng đội chinh phục điều đó. Tôi hy vọng V-League 2023 sẽ có nhiều thuận lợi và chúng tôi sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cho người hâm mộ”.

Thông tin Công an Hà Nội chiêu mộ thành công nhiều chân sút hàng đầu Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Tuy nhiên, trả lời báo chí Phan Văn Đức cho biết, bản thân chưa có thỏa thuận với câu lạc bộ nào. "Tôi vẫn là người của Sông Lam Nghệ An, vẫn thi đấu và cống hiến cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An", tiền vệ này nói.

Theo nguồn tin của phóng viên, trước những thông tin Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức được Câu lạc bộ Công an Hà Nội mời gọi bằng những hợp đồng "khủng", lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng đã trao đổi với 2 cầu thủ này. Trong đó, về trường hợp của Quế Ngọc Hải, trung vệ đội trưởng đã bày tỏ nguyện vọng ở lại cống hiến cho đội bóng và giải nghệ trong màu áo đội bóng quê hương. Còn đối với Phan Văn Đức, tiền vệ này cho biết đang bận tập trung trên đội tuyển nên vẫn chưa đưa ra quyết định.

"Quan điểm của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là luôn muốn giữ chân mọi cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, không chỉ riêng Phan Văn Đức, chúng tôi cũng tôn trọng nguyện vọng của các cầu thủ. Nếu một cầu thủ nào đó có nguyện vọng ra đi, không muốn cống hiến cho đội bóng nữa, chúng tôi sẵn sàng để họ ra đi. Bởi như thế sẽ tốt cho cả đội bóng lẫn cầu thủ. Chúng tôi sẽ không cố gắng níu kéo bằng mọi giá, bởi không có cầu thủ nào đứng trên đội bóng cả", ông Trương Mạnh Linh nói.

Phan Văn Đức (26 tuổi), trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh trở thành biểu tượng mới của Sông Lam Nghệ An trong những mùa giải qua. Ngay sau khi tiếp quản Sông Lam Nghệ An, một trong những động thái đầu tiên của Tập đoàn Tân Long đó là đàm phán để gia hạn hợp đồng với ngôi sao quê Yên Thành này. Tháng 5/2021, giữa 2 bên đã đạt được thỏa thuận với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Giá trị của bản hợp đồng không được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin của phóng viên, đây là bản hợp đồng kỷ lục của Sông Lam Nghệ An. Giá trị hợp đồng không dưới 10 tỷ cho 3 năm chơi bóng của Phan Văn Đức tại đội bóng quê hương.

Phan Văn Đức trong mùa giải V- League 2022 đã thi đấu khá thành công trong màu áo Sông Lam Nghệ An khi anh ra sân hầu hết tất cả các trận của đội nhà và ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt; Phan Văn Đức cũng là cầu thủ được HLV đánh giá cao khi liên tục có mặt ở tuyển quốc gia.