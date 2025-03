Thể thao Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An nêu giải pháp khắc phục sân tập xuống cấp Đứng trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các sân tập, ảnh hưởng lớn đến quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới của các đội trẻ, Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An - ông Hồ Lê Đức nêu một số giải pháp khắc phục.

Thực trạng sân tập Sông Lam Nghệ An

Hiện nay, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang đối diện với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các sân tập. Với 3 sân tập hiện có - 1 sân cỏ tự nhiên và 2 sân cỏ nhân tạo - nhiều hạng mục đã không còn đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình rèn luyện của Đội 1 cũng như các tuyến trẻ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Sân tập cỏ tự nhiên bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Đức Anh

Sân tập cỏ tự nhiên hiện ở trong tình trạng báo động. Mặt sân lồi lõm, gồ ghề chẳng khác nào "ruộng cày", khiến việc tập luyện trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho cầu thủ.

Trong khi đó, sân cỏ nhân tạo số 1 đã hết hạn sử dụng, lớp cao su bị xẹp xuống, mất đi độ đàn hồi, biến bề mặt sân trở nên cứng như bê tông - không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện mà còn tăng nguy cơ chấn thương.

Sân cỏ nhân tạo số 1 của trung tâm đã đến thời kỳ hết hạn sử dụng. Ảnh: Đức Anh

Giải pháp khắc phục

Nhằm giảm tải áp lực lên sân tập cỏ tự nhiên đang xuống cấp, Sông Lam Nghệ An đã quyết định tạm dừng việc tập luyện của các đội trẻ tại đây. Các lớp thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ sẽ được chuyển sang tập luyện trên 2 sân cỏ nhân tạo.

Với Đội 1, do sân vận động Vinh đang trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, đội bóng vẫn phải duy trì tập luyện trên sân cỏ tự nhiên. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng này, Sông Lam Nghệ An đã chủ động liên hệ và sắp xếp Đội 1 chuyển sang tập luyện tại sân cỏ của Quân khu 4 trong thời gian sắp tới.

Sẽ dừng tập luyện sân tập cỏ tự nhiên khoảng hơn 1 tháng để bảo dưỡng, tu sửa. Ảnh: Chung Lê

Sau khi Đội 1 được bố trí tập luyện tại sân Quân khu 4, sân tập cỏ tự nhiên sẽ có khoảng 1 tháng để tiến hành bảo dưỡng và cải tạo. Quá trình này sẽ bao gồm chăm sóc cỏ, xử lý sâu bệnh, cải thiện mặt sân bằng máy móc chuyên dụng.

Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An bày tỏ sự lạc quan rằng, với thời tiết thuận lợi, sân cỏ tự nhiên sẽ sớm được phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi để các đội trẻ có thể quay trở lại tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới.

Chia sẻ về kế hoạch này, ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An cho biết: "Chúng tôi đang tận dụng mọi nguồn lực có thể để nhanh chóng khắc phục tình trạng xuống cấp của sân cỏ tự nhiên. Việc tạm dừng tập luyện trên sân này của các đội trẻ là điều cần thiết để dành thời gian phục hồi mặt cỏ, đảm bảo chất lượng tập luyện tốt nhất cho cầu thủ".

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Như đã biết, toàn bộ cơ sở vật chất mà Sông Lam Nghệ An đang sử dụng hiện nay đều thuộc quyền quản lý của tỉnh Nghệ An. Theo quy định, bất kỳ hoạt động tu sửa nào cũng cần có sự phê duyệt từ tỉnh cũng như các sở, ban, ngành liên quan.

"Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đã lập dự án tu sửa sân cỏ nhân tạo số 1, nhưng gặp một số khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Do vậy, câu lạc bộ sẽ trình và xin ý kiến chỉ đạo dự án cải tạo, tu sửa này tới tỉnh Nghệ An. Đây là một hạng mục quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tập luyện của các đội trẻ. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh trong việc tu sửa sân cỏ nhân tạo số 1", ông Hồ Lê Đức cho hay.

Sông Lam Nghệ An mong muốn tỉnh có cơ chế hỗ trợ, bố trí nguồn vốn dự phòng sau sự nghiệp để giúp việc cải tạo sân cỏ nhân tạo số 1 được triển khai nhanh chóng. Ảnh: Đức Anh

Nâng cấp hệ thống sân bãi là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá xứ Nghệ. Sông Lam Nghệ An mong muốn sẽ sớm có một hệ thống sân tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu rèn luyện và thi đấu cho các cầu thủ. Đây là yếu tố quan trọng để bóng đá Nghệ An phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế trong làng bóng đá trẻ Việt Nam./.