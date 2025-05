Thị trường Tổng hợp kinh tế đêm 28/5 rạng sáng 29/5: Giá vàng tăng nhẹ nhờ căng thẳng Nga–Ukraine, nhưng đà phục hồi bị kìm hãm bởi triển vọng thương mại Mỹ–EU Tổng hợp kinh tế đêm 28/5 rạng sáng 29/5: Giá vàng tăng nhẹ nhờ căng thẳng Nga–Ukraine, nhưng đà phục hồi bị kìm hãm bởi triển vọng thương mại Mỹ–EU. Bảng Anh hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh, chịu áp lực từ đà phục hồi của đồng USD

Giá vàng phục hồi nhẹ giữa căng thẳng địa chính trị

Trong phiên giao dịch tại Bắc Mỹ hôm thứ Tư, giá vàng nhích nhẹ 0,15%, giao dịch quanh mức 3.305 USD/ounce, sau khi giảm hơn 1% vào ngày trước đó. Nguyên nhân chính là do hy vọng về lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine suy giảm, làm gia tăng nhu cầu với vàng – tài sản trú ẩn an toàn trong thời điểm bất ổn.

Đàm phán Nga–phương Tây vẫn bế tắc

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu phương Tây cam kết không mở rộng NATO về phía đông và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, phía châu Âu vẫn tiếp tục thảo luận với Mỹ về việc tăng cường trừng phạt Nga, làm giảm khả năng sớm đạt được hòa bình.

Kỳ vọng thương mại Mỹ–EU khiến vàng khó bứt phá

Dù giá vàng tăng nhẹ, nhưng triển vọng phục hồi vẫn hạn chế do tâm lý thị trường đang lạc quan hơn về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Các quan chức hai bên đã bắt đầu tiến hành thảo luận thường xuyên, trong khi các hãng xe lớn của Đức như BMW, Mercedes và Volkswagen đang đàm phán trực tiếp với Bộ Thương mại Mỹ.

Ông Trump thúc đẩy tiến trình đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết EU đã chủ động liên hệ để sắp xếp lịch đàm phán sớm. Ông bày tỏ sự hài lòng với mức thuế quan 50% áp lên EU, đồng thời hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Tâm điểm tiếp theo: Biên bản họp FOMC và dữ liệu PCE

Giới đầu tư đang chờ công bố biên bản họp tháng 5 của Fed vào tối nay để hiểu rõ hơn về lý do cơ quan này giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25%–4,50%. Fed cũng cho biết sẽ duy trì lãi suất trong thời gian dài hơn do vẫn chưa rõ hiệu quả các chính sách kinh tế mới dưới thời ông Trump. Bên cạnh đó, dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ công bố vào thứ Sáu được kỳ vọng có ảnh hưởng hạn chế do tác động từ chính sách thuế chưa rõ ràng.

Quan điểm của Fed: Kiên nhẫn với lãi suất

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis – ông Neel Kashkari – cho biết việc duy trì lãi suất hiện tại là phù hợp trong bối cảnh rủi ro lạm phát và thất nghiệp gia tăng. Ông nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ nên thận trọng hơn khi chưa xác định được rõ ràng tác động từ thuế quan mới.

Đồng bảng Anh điều chỉnh sau đà tăng nóng

Trong phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Tư, đồng bảng Anh giảm nhẹ sau khi đã tăng mạnh trong vài phiên gần đây. Các nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu mới từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) về khả năng tiếp tục hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 6 tới.

Trước đó, BoE đã giảm lãi suất xuống 4,25% với cam kết thận trọng trong các bước tiếp theo. Tuy nhiên, loạt số liệu kinh tế tích cực của Anh khiến khả năng cắt giảm thêm trở nên khó xảy ra. Cụ thể, lạm phát dịch vụ tăng lên 5,4% trong tháng 4, trong khi doanh số bán lẻ và tăng trưởng GDP đều vượt kỳ vọng.

Triển vọng tăng trưởng giúp đồng bảng giữ vững

Kinh tế Anh có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 1,2%, trong khi GDP quý 1 tăng tới 0,7% – cao hơn nhiều so với mức tăng 0,1% ở quý cuối năm trước. Nhờ đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng của Anh lên 1,2% cho năm nay.

Bảng Anh chịu áp lực từ sức mạnh của USD

Trong khi đó, đồng bảng Anh tiếp tục điều chỉnh về gần mốc 1,3460 so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch tại Bắc Mỹ. Trước đó, cặp GBP/USD từng chạm mốc cao nhất trong ba năm ở mức 1,3600 vào đầu tuần.

Sức mạnh trở lại của đồng USD là nguyên nhân chính gây áp lực. Đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại sắp đạt được giữa Mỹ và EU, cùng với sự phục hồi tâm lý tiêu dùng nội địa.

Niềm tin tiêu dùng Mỹ phục hồi mạnh mẽ

Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 5 tăng vọt lên 98,0, chấm dứt chuỗi giảm năm tháng liên tiếp. Sự cải thiện này được cho là nhờ tiến triển tích cực trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, góp phần nâng cao kỳ vọng của người tiêu dùng Mỹ.

Tâm điểm tiếp theo: Dữ liệu PCE tháng 4

Các nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới dữ liệu Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dữ liệu này sẽ không tác động mạnh đến kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), khi cơ quan này vẫn giữ quan điểm chờ đợi sự rõ ràng hơn về tác động của các chính sách kinh tế mới dưới thời Tổng thống Trump.