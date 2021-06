Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Nghệ An

Sáng 18/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đồng chủ trì ở điểm cầu chính tại UBND tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu của tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng CHẤT LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ ĐẠI BIỂU TRÚNG CỬ ĐƯỢC NÂNG LÊN

Đánh giá chung cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,93%. Đây là kỳ bầu cử tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất so với các nhiệm kỳ gần đây. Cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, công bằng, khách quan, Nhân dân hăng hái, phấn khởi tham gia, thực sự là ngày hội của toàn dân.



Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, con dấu, phiếu bầu cho đến công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử; công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy Công tác tổ chức ngày bầu cử được các địa phương triển khai khá chu đáo, bài bản; từ việc tổ chức lễ khai mạc, đến hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền, báo cáo, đưa tin về diễn biến cuộc bầu cử hầu hết các địa phương thực hiện tốt.



Kết quả bầu cử đảm bảo số lượng 13/13 đại biểu Quốc hội, đạt 100%; 83/83 đại biểu HĐND tỉnh đạt 100%; 736/737 đại biểu HĐND cấp huyện, đạt 99,86%; 10.890/10.991 đại biểu HĐND cấp xã, đạt 99,08%. Cơ cấu, thành phần cơ bản đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi về công tác tuyên truyền. Ảnh: Thành Duy