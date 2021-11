Tổng kết Cụm thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Trung Bộ

Tham dự có Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh; Phó Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cụm, cùng các phòng, ban liên quan.

Giám đốc Sở VHTT Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại hội Nghị. Ảnh: Thu Thủy

Hội nghị đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Cụm trên các mặt công tác trong năm 2021, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.



Năm 2021, hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Nhiều hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình phải tạm dừng hoặc thay đổi hình thức tổ chức.

Tuy nhiên, với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, các Sở trong cụm đã tập trung tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với từng thời điểm, tình hình diễn biến của dịch bệnh. Theo đó đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ số, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Lãnh đạo các Sở trong cụm ký kết thi đua. Ảnh: Thu Thủy

Hội nghị đã được nghe các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình của các tỉnh. Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã chia sẻ về một số kinh nghiệm, trăn trở trong việc xây dựng cơ chế chính sách cho sự phát triển của ngành tại Nghệ An. Cụ thể, Nghệ An là một tỉnh trong năm 2021 xây dựng và thông qua được nhiều cơ chế chính sách nhất cụm. Đã ban hành được 04 Nghị quyết, 01 Chỉ thị, 05 Đề án, 02 Quyết định quy phạm pháp luật, 21 kế hoạch về các lĩnh vực hoạt động cấp tỉnh của ngành…

Tại hội nghị, đại diện cụm thi đua đã báo cáo công tác thi đua cụm năm 2021, phương hướng năm 2022; chấm điểm thi đua năm 2021 trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông qua dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động cụm năm 2022; thông qua giao ước thi đua năm 2022.

Kết quả chấm điểm thi đua: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghệ An được các đơn vị trong Cụm đánh giá là hai đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021. Các đơn vị Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.