Quốc tế Tổng thống Erdogan sẽ thảo luận việc chuyển giao F-35 và F-16 với Tổng thống Trump Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết nước này "đã trả tiền cho những chiếc F-35 này" nhưng chưa nhận được chúng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đứng cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Emine Erdogan tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 13/11/2019. Ảnh: Reuters



Theo hãng TASS ngày 23/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông có kế hoạch thảo luận về việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 và F-16 với người đồng cấp phía Mỹ Donald Trump.

"Trong nhiệm kỳ trước, khi được hỏi về vấn đề này, ông Trump đã trả lời rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã trả tiền cho những chiếc F-35 này nhưng không nhận được chúng. Các bên liên quan đã không giao hàng cho Ankara. Ông Trump đã nói điều này trước báo giới" - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. "Và bây giờ chúng tôi sẽ lại đàm phán về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng Mỹ cũng sẽ làm những gì cần thiết, cả về F-35 và F-16, cả về việc sản xuất và bảo trì, v.v.", ông Erdogan nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Mỹ loại khỏi chương trình phát triển F-35 vào năm 2019, sau khi nước này mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất một số linh kiện, bộ phận thân máy bay và một số hệ thống cho các máy bay chiến đấu này. Mỹ tuyên bố rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình chỉ có thể thực hiện được nếu nước này từ bỏ S-400.

Trước đó, ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng vào ngày 25/9 và hy vọng sẽ ký kết các thỏa thuận thương mại và quân sự.

"Chúng tôi đang thực hiện nhiều Thỏa thuận Thương mại và Quân sự với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm việc mua máy bay Boeing quy mô lớn, Thỏa thuận F-16 quan trọng và tiếp tục các cuộc đàm phán về F-35, mà chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc một cách tích cực" - Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social.