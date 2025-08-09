Tổng thống Mỹ đưa ra 'cảnh báo cuối cùng' với Hamas về thỏa thuận con tin

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 cho biết ông đang đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" với Hamas, nói rằng phong trào Hồi giáo tại Palestine này phải chấp nhận thỏa thuận thả các con tin ở Gaza.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump nêu rõ: "Mọi người đều muốn các con tin trở về nhà. Mọi người đều muốn cuộc chiến này kết thúc! Người Israel đã chấp nhận các điều kiện của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả nếu không chấp nhận. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi, sẽ không có lần nào khác nữa".

Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau đó, Hamas tuyên bố sẵn sàng "ngay lập tức ngồi vào bàn đàm phán" sau khi tiếp nhận những gì họ mô tả là "một số ý tưởng từ phía Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn".

Hãng tin Axios của Mỹ đưa tin cùng ngày rằng đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã gửi một đề xuất mới về thỏa thuận con tin và ngừng bắn ở Gaza cho Hamas tuần trước. Nhà Trắng chưa công bố bất kỳ chi tiết nào.

Đầu tháng 3, ông Trump đã đưa ra tối hậu thư tương tự với Hamas, yêu cầu thả ngay lập tức tất cả con tin còn lại và giao nộp thi thể của những con tin đã chết, nói rằng nếu không, "mọi chuyện sẽ kết thúc".

Các tuyên bố từ Tổng thống Mỹ và Hamas được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel không kích một tòa chung cư ở Thành phố Gaza - tòa nhà dân cư thứ ba bị đánh trúng trong ba ngày - sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội đang "tăng cường" cuộc tấn công vào trung tâm đô thị quan trọng này, đồng thời cho biết khoảng 100.000 cư dân đã rời khỏi khu vực.