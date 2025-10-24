Thứ Sáu, 24/10/2025
Quốc tế

Tổng thống Nga Putin: 'Đối thoại hơn đối đầu'

Mỹ Nga 24/10/2025 14:49

Theo RT ngày 24/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moskva luôn ủng hộ việc tiếp tục đối thoại với Mỹ. Vì vậy, vấn đề tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới giữa các nhà lãnh đạo hai nước đang tạm thời được hoãn lại, chờ thời điểm thích hợp.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Putin nhắc lại rằng, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Mỹ ngày 16/10, ý tưởng về hội nghị thượng đỉnh và địa điểm tổ chức đều được Tổng thống Donald Trump đề xuất.

"Tôi đồng ý với việc các cuộc họp như vậy nên được chuẩn bị tốt: đối với cả tôi và tổng thống Mỹ, sẽ là một sai lầm nếu tiếp cận nó một cách dễ dàng và rời đi sau cuộc họp này mà không có kết quả như mong đợi. Phải nói rằng Tổng thống Mỹ đã đồng ý với quan điểm này" - Tổng thống Putin cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Nga, ông và ông Trump đã đồng ý rằng một số quan chức sẽ làm việc để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, nhưng ở giai đoạn đầu, mọi tiến trình nên được thực hiện bởi các ngoại trưởng của hai nước: Sergei Lavrov và Marco Rubio.

"Đó là những gì chúng tôi đã quyết định. Bây giờ tôi thấy rằng tôi đã quen thuộc với những tuyên bố như: Tổng thống Mỹ đã quyết định huỷ bỏ hoặc hoãn cuộc gặp. Tôi có thể nói gì? Theo tôi, đối thoại luôn tốt hơn một số cuộc đối đầu, hơn một số tranh chấp hoặc thậm chí nhiều hơn là chiến tranh. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn ủng hộ nó, tiếp tục đối thoại, và bây giờ chúng tôi vẫn ủng hộ nó" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Bình luận về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, nhà lãnh đạo Nga cho biết, những hạn chế sẽ có tác động tiêu cực nhất định, nhưng "chúng sẽ không có tác động đáng kể đến phúc lợi kinh tế của Nga". Tổng thống Putin tuyên bố rằng những hạn chế như vậy ngày nay có hai khía cạnh: hoàn toàn chính trị và kinh tế.

Tổng thống Putin nói thêm rằng, những hành động không thân thiện này gây tổn hại cho mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn chỉ mới bắt đầu phục hồi.

"Nếu lượng dầu và các sản phẩm dầu của chúng tôi trên thị trường thế giới giảm mạnh, giá sẽ tăng. Nó sẽ dẫn đến điều gì? Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh về chi phí dầu và các sản phẩm dầu mỏ, bao gồm cả tại các trạm xăng, và Mỹ cũng không ngoại lệ" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo RIA Novosti
