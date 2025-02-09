Thứ Ba, 2/9/2025
Tổng thống Nga Putin ủng hộ đề xuất cải cách quản trị toàn cầu của Trung Quốc

Hoài Linh 02/09/2025 15:42

Trong cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (2/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả quan hệ giữa hai nước là “chiến lược và ở mức độ cao chưa từng có”.

Putin Tập Cận Bình. Sputniks
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Sputnik

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi mối quan hệ với Nga là hình mẫu của "láng giềng tốt đẹp và hợp tác chiến lược toàn diện", nhấn mạnh lịch sử chung và cam kết bảo vệ di sản của Thế chiến II giữa hai nước. Ông Tập gọi ông Putin là bạn cũ và cho biết quan hệ Trung Quốc - Nga đã vượt qua những thử thách của tình hình quốc tế biến động.

Theo RT, Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại Tổng thống Putin ở Bắc Kinh trong bối cảnh người đứng đầu nước Nga tới Trung Quốc để dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm phát xít Nhật đầu hàng trong Thế chiến II. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của việc hai nước tham dự các lễ kỷ niệm cuộc chiến chống phát xít của nhau. Ông Tập nói: "Điều này đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong quan hệ song phương" và hai nước vẫn quyết tâm "bảo vệ kết quả của Thế chiến II và sự thật lịch sử".

Hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm cả an ninh và khoa học. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga.

Trong chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày, Tổng thống Putin đã lên tiếng ủng hộ đề xuất cải cách quản trị toàn cầu của ông Tập.

Cả hai nước đều nhấn mạnh mục tiêu chung là tạo ra một hệ thống quốc tế công bằng hơn, không còn sự thống trị của Mỹ, đồng thời lên án những gì họ gọi là các lệnh trừng phạt "đơn phương" của Washington và việc vũ khí hóa thương mại.

Theo CNN, cuộc gặp của ông Putin và ông Tập tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh là biểu hiện mới nhất cho sự đoàn kết giữa hai nhà lãnh đạo quyền lực, khi Nga phớt lờ áp lực từ phương Tây đối với việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc nêu đề xuất về cải cách quản trị thế giới vào thời điểm chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm đảo lộn toàn cầu.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ong-putin-ung-ho-de-xuat-cai-cach-quan-tri-toan-cau-cua-trung-quoc-2438595.html
