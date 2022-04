Tổng thống Pháp Macron không từ bỏ nỗ lực tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Putin

Nhận định về các diễn biến liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine hiện nay khi xuất hiện trong chương trình tranh cử trực tiếp trên kênh truyền hình France 5 tối ngày 18/04, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, mặc dù gặp phải nhiều chỉ trích từ các nước đồng minh châu Âu cũng như từ phía chính quyền Ukraine nhưng ông sẽ không từ bỏ việc có thể nối lại đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga, Vladimir Putin trong thời gian tới.

Theo ông Macron, lựa chọn này xuất phát từ thực tế rằng tất cả các bên đều phải chuẩn bị cho các kịch bản hậu chiến và điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có đối thoại với phía Nga. Tổng thống Pháp cũng bảo vệ quan điểm từ nhiều năm qua của mình rằng, bất chấp quan hệ giữa châu Âu với Nga khó khăn đến mức nào, châu Âu cũng không thể bỏ qua được thực tế lịch sử và địa lý hiển nhiên rằng, Nga là một phần của châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: L'Express

Tổng thống Pháp Macron cho biết: “Các đối thoại giữa tôi với lãnh đạo Nga thời gian qua đã ít đi, một phần do chiến dịch tranh cử tại Pháp, phần vì cuộc chiến tại Ukraine đã có những bước ngoặt mới. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà từ bỏ việc đối thoại lại trực tiếp với phía Nga. Có 2 lý do mà đầu tiên, đó là luôn luôn phải chuẩn bị cho những gì phía sau cuộc chiến, đó là hòa bình, và điều này sẽ không thể làm được nếu không đối thoại với phía Nga. Tôi nghĩ đó cũng là nhiệm vụ của châu Âu và nước Pháp, với tư cách là một cường quốc có năng lực và là thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc”.