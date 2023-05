Tổng thống Putin chúc mừng quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn Bakhmut

Tin mới

Nghệ An: Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng (Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh việc rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng...

Nghệ An nắng như đổ lửa, đồ trong xe ô tô đỗ ngoài trời hấp thụ nhiệt tới hơn 80 độ C (Baonghean.vn) - Những ngày qua, khu vực Nghệ An xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C... Thực nghiệm đo nhiệt độ bên trong ô tô dưới ánh nắng giữa trưa ở thành phố Vinh cho thấy mức nhiệt độ tăng cao ở một số đồ vật trong xe.

Bỏ phiếu (Baonghean.vn) - Đến bây giờ và chắc còn lâu nữa, không chỉ ở ta mà các nước tiên tiến, bầu cử và lấy phiếu tín nhiệm vẫn là một hoạt động cần thiết trong công tác cán bộ các cấp của Đảng và hệ thống chính trị.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Sẽ thông qua 8 dự án luật và 3 nghị quyết (Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 và được tổ chức thành 2 đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Từ 1/7 bổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp Từ ngày 1/7 tới, ngoài các nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp định kỳ, sau khi lấy ý kiến nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung thêm nhóm đối tượng được tăng lương, trợ cấp.

135 vận động viên tranh tài Giải chạy Half Marathon Thành cổ Vinh lần thứ I năm 2023 (Baonghean.vn) - Sau những giây phút tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức Giải chạy Half Marathon Thành cổ Vinh lần thứ I năm 2023 đã tìm được những cái tên xuất sắc ở cự ly 21km và 10km.

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Vinh về siết chặt quản lý các trang mạng xã hội (Baonghean.vn) - Cử tri phường Trường Thi, thành phố Vinh phản ánh hiện nay, nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quản lý các mạng xã hội chặt chẽ hơn.

Huấn luyện viên Huy Hoàng: 'Cuộc đọ sức trên sân Vinh đúng với tính chất của trận Derby Nghệ Tĩnh' (Baonghean.vn) - Sau trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 V.League 2023, huấn luyện viên Huy Hoàng cho rằng, trận đấu này đã diễn ra khá hấp dẫn và đúng với tính chất của trận Derby Nghệ Tĩnh.

Đổi mới, giảm áp lực cho các kỳ thi cuối cấp (Baonghean.vn) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT lớp 12 là hai kỳ thi quan trọng và được tổ chức vào tháng 6. Trước những kỳ thi này, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn GS.TS. NGƯT. Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo những vấn đề liên quan.

Thợ gặt đội nắng chạy đua với thời vụ (Baonghean.vn) - Dưới cái nóng ngoài trời trên dưới 40 độ C này cũng là thời điểm bà con nông dân thu hoạch lúa vụ xuân. Những người làm nghề thợ gặt bằng máy liên hợp "đội nắng" vật vã chạy đua với thời vụ.

Điểm tuần: Nhân lên những điều tốt đẹp (Baonghean.vn) - Cái đẹp cần được nhân lên và cái xấu phải bị loại bỏ. Yêu cái đẹp mới chỉ dừng lại ở thưởng thức. Còn tạo ra cái đẹp mới xứng đáng là nghệ thuật.

Chính sách mới về cấp sổ đỏ; đấu giá đất, thu hồi đất (Baonghean.vn) - Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

Công an chặn nhóm nam nữ mang súng và hung khí đi giải quyết mâu thuẫn Kiểm tra ô tô chở theo một nhóm thanh niên, Công an phát hiện có súng, đạn cùng nhiều hung khí bên trong.

Lương Thu Trang tát Khả Ngân sấp mặt trên phim giờ vàng hút triệu view Cảnh phim có sự xuất hiện của Lan Phương, Khả Ngân, Lương Thu Trang với những cú tát liên hoàn trong phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' tập 22 hút triệu lượt xem.

Công Phượng lỡ cơ hội đối đầu ở Nhật Bản; Xuân Trường chấn thương nặng phải nghỉ 2 tháng (Baonghean.vn) - Công Phượng lỡ cơ hội đối đầu ở Nhật Bản; Xuân Trường chấn thương nặng phải nghỉ 2 tháng; Arsenal bại trận, Man City vô địch Premier League... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Hội nghị G7 mở rộng Chiều 20/5, trong khuôn khổ Hội nghị G7 mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Ngày 21/5, nhiều nơi ở Nghệ An nắng nóng trên 40 độ C (Baonghean.vn) - 24 giờ qua, khu vực Bắc Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ tối cao phổ biến: 38.0 - 40.0 độ C, có nơi trên 40.0 độ C...

Sen Village Festival 2023 ends with a special art program (Baonghean.vn) - On the evening of May 19th, a special art program marking the closing of the Sen Village Festival 2023 took place at Ho Chi Minh Square in Vinh City, Nghe An. The theme of the program was "From Sen Village to Ho Chi Minh City", jointly organized by Nghe An and Ho Chi Minh City.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh (Baonghean.vn) - Dù được thi đấu trên sân Vinh, được tiếp lửa bởi Chủ tịch Câu lạc bộ Trương Sỹ Bá nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 V.League 2023.

Nghe An fellow countrymen association in Russia lays wreath at President Ho Chi Minh Monument in Moscow (Baonghean.vn) - On the occasion of the 133rd anniversary of the beloved President Ho Chi Minh's birth (May 19, 1890 - May 19, 2023), the Nghe An fellow countrymen association currently living and working in the Russian Federation respectfully lays wreath at his monument.



Former President Nguyen Minh Triet hopes that VSIP Nghe An shall contribute to the province's leap (Baonghean.vn) - Mr. Nguyen Minh Triet expressed his desire that there will be significant impetuses for the homeland of President Ho Chi Minh to develop stronger, deserving its role and position; in which VSIP Nghe An needs to become a catalyst to contribute to the province's leap in development.



Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 20/5 (Baonghean.vn) - Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An; Nghệ An tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy rừng; Tăng cường quản lý nhằm hạn chế độc quyền máy gặt… Đây là những nội dung đáng chú ý ngày 20/5.

Tản văn hay: Hương cau (Baonghean.vn) - Mỗi mùa đều có những hoa trái riêng, và mỗi hoa trái lại mang tới cho đất trời cùng cuộc sống con người những hương vị đặc trưng, đáng nhớ. Có một hương thơm dìu dịu nồng nàn đầu mùa hạ, gắn bó với những vùng thôn quê, đó là hương cau.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ 'khâm phục và tự hào' sau 3 lần đến thăm chuỗi dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ, ông khâm phục và tự hào trước trí tuệ, nghị lực, quyết tâm vượt khó của người đứng đầu doanh nghiệp, các chuyên gia, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn TH đã gắn bó, đoàn kết, cùng nhau xây dựng chuỗi dự án tại Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Cô giáo làng làm nhiều việc 'có lợi cho dân' (Baonghean.vn) - Là người con của quê hương Nam Đàn, nhà giáo Nguyễn Thị Lan Cảnh được biết đến là người giàu tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và luôn tiên phong trong các hoạt động xã hội.

Xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm lĩnh vực đất đai ở xã Thanh An (Thanh Chương) (Baonghean.vn) - Khu vực Đảo Chè, xã Thanh An đang tồn tại một vụ việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép nhiều công trình phục vụ mục đích phi nông nghiệp trên đất rừng sản xuất.

Chủ tịch Sông Lam Nghệ An động viên đội nhà trước trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Baonghean.vn) -Trước trận đấu trên sân Vinh tại vòng 8 V.League 2023, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mong muốn truyền thêm động lực đến các cầu thủ, giúp họ tự tin bước ra sân và giành được kết quả thuận lợi trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội và Nghệ An tặng quà tại huyện Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Trong 3 ngày, từ 18 đến 20/5, đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã lên huyện Kỳ Sơn, thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và cán bộ, hội viên phụ nữ 2 xã Nậm Cắn và Na Loi.