Tổng thống Putin đề nghị ngành Công nghiệp Quốc phòng Nga phải đi trước một bước

(Baonghean.vn) - Âm mưu ám sát bất thành, song đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh nội bộ của Ukraine. Người phát ngôn Cơ quan an ninh Ukraine còn cho rằng, chưa từng có chuyện “người giữ quân hàm cao như vậy của bộ máy an ninh nhà nước lại trở thành tay sai cho kẻ thù”.