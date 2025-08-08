Quốc tế Tổng thống Putin hé lộ địa điểm gặp ông Trump, ra điều kiện gặp ông Zelensky Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) có thể là địa điểm "thích hợp" cho cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Điện Kremlin, cuộc gặp trực tiếp giữa các Tổng thống Nga và Mỹ có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Đài RT đưa tin, sau cuộc hội đàm tại Moscow với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan hôm 7/8, khi được hỏi về địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, ông Putin cho biết, Nga có "nhiều bạn bè" sẵn sàng hỗ trợ và UAE là một lựa chọn.

Ba nhà lãnh đạo Mỹ - Nga – Ukraine được kỳ vọng tổ chức gặp mặt trong thời gian tới. Ảnh: Insider

"Một trong những người bạn của chúng tôi là Tổng thống UAE. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ quyết định, nhưng đây sẽ là một trong những địa điểm khá phù hợp", ông Putin chia sẻ.

Bình luận về việc ai là người khởi xướng kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ, ông Putin nói, sự quan tâm đã được thể hiện "từ cả hai phía" và "ai nói trước không còn quan trọng nữa".

Kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa 2 nguyên thủ Nga – Mỹ càng gia tăng sau chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8. Nhà Trắng mô tả chuyến thăm này "rất hiệu quả". Ông Witkoff được cho đã đưa ra ý tưởng về một cuộc gặp 3 bên có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Khi được hỏi trực tiếp liệu ông có sẵn sàng gặp ông Zelensky hay không, ông Putin trả lời: "Nhìn chung, tôi không phản đối. Có thể. Nhưng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn còn cách rất xa những điều kiện ấy".

Moscow đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về thẩm quyền pháp lý của ông Zelensky trong việc ký kết các thỏa thuận ràng buộc. Lý do vì nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024, nhưng ông không cho tổ chức các cuộc bầu cử mới vì Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật.

Chia sẻ trên kênh Telegram hôm 7/8, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để giải quyết xung đột, bao gồm cả hình thức với bên thứ 3. "Ukraine không ngại các cuộc họp và mong đợi cách tiếp cận táo bạo tương tự từ phía Nga. Đã đến lúc chấm dứt xung đột", ông Zelensky nhấn mạnh.