Tổng thống Putin ký sắc lệnh Chiến lược an ninh quốc gia với nhiều ưu tiên của Nga thời đại mới

Chiến lược mới nêu các ưu tiên chiến lược chính của Nga như bảo tồn dân tộc Nga, bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga, cũng như an ninh sinh thái và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Phiên bản Chiến lược An ninh quốc gia mới nhấn mạnh “Trong bối cảnh thực hiện chính sách có chủ đích nhằm kiềm chế Liên bang Nga, củng cố chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và quốc gia, bảo vệ nền tảng tinh thần và đạo đức truyền thống của xã hội Nga, bảo đảm quốc phòng và an ninh, ngăn chặn sự can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga có tầm quan trọng sống còn đối với đất nước”.