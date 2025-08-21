Thứ Năm, 21/8/2025
Tổng thống Putin: Lá chắn hạt nhân của Nga rất đáng tin cậy

Mỹ Nga 21/08/2025 07:02

Tổng thống Putin khẳng định, Nga sở hữu những lá chắn hạt nhân đáng tin cậy.

2033803356_0-0-2794-2047_1440x900_80_1_1_ad5d7d3ac25f850896f587218f391779.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bức thư chúc mừng đến các nhân viên và cựu chiến binh của ngành công nghiệp hạt nhân cho biết, lá chắn hạt nhân của Nga được hình thành một cách đáng tin cậy.

"Chúng tôi tự hào về tên tuổi của những người sáng lập xuất sắc của dự án hạt nhân, nhiều thế hệ nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia tài năng. Nhờ sự chuyên nghiệp và công việc của họ, một lá chắn hạt nhân đáng tin cậy của Tổ quốc đã được hình thành” - Tổng thống Nga cho biết.

Ông Putin nhấn mạnh, ngành công nghiệp hạt nhân “nhân cách hóa đúng đắn” sức mạnh công nghệ của Nga, và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử quốc gia Rosatom đã bảo tồn và nhân lên truyền thống sáng tạo của những người tiền nhiệm. Ông chắc chắn rằng ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế.

Theo tổng thống Putin, việc tạo ra ngành công nghiệp hạt nhân quyết định phần lớn sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước, góp phần đạt được sự bình đẳng chiến lược và đảm bảo an ninh quốc gia.

"Việc tạo ra ngành công nghiệp hạt nhân vào năm 1945 là một sự kiện vĩ đại, thực sự mang tính thời đại trong lịch sử nước ta, một chiến thắng của tiến bộ khoa học và công nghệ, phần lớn quyết định sự phát triển của nền kinh tế trong nước, năng lượng, chăm sóc sức khỏe, tổ hợp công nghiệp quốc phòng, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và đạt được sự bình đẳng chiến lược" – ông Putin nói.

Ngành công nghiệp hạt nhân Nga được thành lập vào năm 1945 - ban lãnh đạo Liên Xô đã quyết định tạo ra các cơ cấu tổ chức cần thiết cho sự hình thành của ngành công nghiệp hạt nhân trong nước.

Theo RIA Novosti
