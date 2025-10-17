Quốc tế Tổng thống Putin lý giải cú sốc với nền kinh tế châu Âu khi từ chối mua năng lượng Nga Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về tình hình năng lượng toàn cầu và giải thích lý do tại sao việc từ chối mua nguyên liệu thô từ Moskva đã gây ra một cú sốc đối với nền kinh tế châu Âu.



Tổng thống Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của diễn đàn Tuần Năng lượng Nga. Ảnh: RIA Novosti



Theo RT, tuyên bố trong phiên họp toàn thể của diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ngày 16/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, trong 5 năm qua, khoảng 100.000 km mạng lưới phân phối khí đốt đã được lắp đặt tại Nga, đưa tỷ lệ khí hóa của nước này lên mức cao kỷ lục - 75%.

Tổng thống Nga lưu ý, nước này đang tiếp tục chương trình khí hóa trong xã hội. Theo sáng kiến ​​này, Nhà nước cung cấp khí đốt miễn phí đến tận các vùng biên giới.

"Trong 4 năm qua, gần 1 triệu hộ gia đình ở Nga đã được tiếp cận khí đốt qua đường ống. Chúng tôi dự kiến ​​con số này sẽ tăng thêm 2 triệu trong tương lai. Đường ống dẫn khí đã được kết nối với 1.393.000 hộ gia đình và gần 989.000 hộ đã được kết nối" - Tổng thống Putin cho biết thêm.

Theo Tổng thống Putin, thế giới hiện đang chứng kiến ​​sự tái cấu trúc quan hệ năng lượng, cả vì lý do tự nhiên lẫn do "sự cạnh tranh không lành mạnh" từ phương Tây.

"Đang diễn ra một quá trình định dạng lại chuỗi cung ứng một cách khách quan, một sự dịch chuyển trong hậu cần năng lượng sang Nam bán cầu - các quốc gia năng động ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh... Các trung tâm phát triển kinh tế mới đang nổi lên, và mức tiêu thụ năng lượng đang tăng lên ở đó. Nhưng tất nhiên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với sự gián đoạn nhân tạo trong kiến ​​trúc năng lượng, do những hành động hung hăng của một nhóm tinh hoa phương Tây gây ra" - ông Putin nói.

Phân tích thêm về điều này, Tổng thống Putin đã trích dẫn quyết định của nhiều nước châu Âu từ chối nhập khẩu tài nguyên năng lượng từ Nga vì lý do chính trị. Điều này, đã tác động ngược đến tiềm năng kinh tế và sản xuất của EU - nơi ngành công nghiệp hiện đang suy giảm, sức cạnh tranh của các sản phẩm chế tạo đang giảm sút và giá cả đang tăng cao do "dầu khí nhập khẩu" đắt đỏ hơn.

"Theo Eurostat, sản lượng công nghiệp tại khu vực đồng euro trong tháng 7 năm nay vẫn thấp hơn 1,2%, so với mức năm 2021. Sản lượng công nghiệp tại Đức, được coi là động lực của nền kinh tế châu Âu, cũng tiếp tục giảm. Trong tháng 7 năm nay, mức giảm là 6,6% so với mức trung bình năm 2021" - Tổng thống Putin cho biết.

Đồng thời, Tổng thống Putin lưu ý rằng, ngành dầu khí Nga vẫn đang hoạt động đáng tin cậy và đang lên kế hoạch cho tương lai. Ông cho biết thêm rằng, các công ty năng lượng trong nước không chỉ cung cấp đáng tin cậy cho thị trường trong nước, mà còn tích cực phát triển quan hệ đối ngoại, xây dựng các kênh cung cấp và kênh thanh toán mới.