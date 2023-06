Tổng thống Putin nói chính quyền Kiev đang nuôi dưỡng những người theo chủ nghĩa phát xít mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn gọi nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là "nỗi ô nhục của người Do Thái".

"Từ nhỏ, tôi đã có rất nhiều người bạn Do Thái. Họ nói rằng, Zelensky không phải là người Do Thái, bởi đó là nỗi ô nhục của người Do Thái" - Tổng thống Putin chia sẻ.

Theo người đứng đầu Nhà nước Nga, chính quyền Kiev hiện tại đã nuôi dưỡng những người theo chủ nghĩa phát xít mới. Tổng thống Putin nhắc lại rằng, trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, hơn 1,5 triệu người Do Thái đã bị thiệt mạng ở Ukraine "dưới bàn tay của Bandera".

Chia sẻ thêm về cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tổng thống Putin cho biết, luôn có một sự đáp trả tương xứng. Nga tấn công các mục tiêu quân sự bằng vũ khí tầm xa, và có độ chính xác cao. Kết quả đã cho thấy, các kho vũ khí, đạn dược, doanh trại, và cả lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine đã bị tiêu diệt.

Ông Vladimir Zelenskiy sinh ngày 25-1-1978 tại thành phố Kryvyi Rih (Ukraine), trong một gia đình gốc Do Thái. Trước khi bước vào bậc trung học cơ sở, ông từng sống 4 năm ở thành phố Erdenet thuộc Mông Cổ, sau đó cả gia đình quay về lại Kryvyi Rih.



Diễn đàn Kinh tế Thế giới Saint Peterburg - sự kiện kinh tế thường niên lớn nhất ở Nga, diễn ra từ ngày 14 đến 17/6. Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Phát triển có chủ quyền là cơ sở cho một thế giới công bằng: Hợp tác vì tương lai".