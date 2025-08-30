Tổng thống Putin tuyên bố về quan hệ Nga - Trung trước thềm hội nghị thượng đỉnh SCO

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc với Bắc Kinh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 29/8, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Liên bang Nga và Trung Quốc “đoàn kết trong tầm nhìn” về một trật tự thế giới công bằng, đa cực, trước chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc để tham dự các cuộc hội đàm cấp cao tại hội nghị thượng đỉnh SCO và lễ kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản với Tân Hoa xã được công bố trước chuyến đi, Tổng thống Liên bang Nga khẳng định quan hệ đối tác Moskva - Bắc Kinh là một lực lượng ổn định trên vũ đài quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các vấn đề toàn cầu.

Ông Putin nói: “Qua nhiều lần trao đổi về những vấn đề quốc tế then chốt, chúng tôi đã thấy rằng Moskva và Bắc Kinh chia sẻ nhiều lợi ích chung rộng rãi và có những quan điểm tương đồng đáng kinh ngạc về các vấn đề nền tảng. Chúng tôi đoàn kết trong tầm nhìn xây dựng một trật tự thế giới công bằng, đa cực, với trọng tâm là các quốc gia thuộc ‘Đại đa số toàn cầu’ (Global Majority)”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết thêm: “Là hai cường quốc hàng đầu ở khu vực Á – Âu, chúng ta không thể thờ ơ trước những thách thức và mối đe dọa mà châu lục của chúng ta và thế giới rộng lớn hơn đang đối mặt”, đồng thời nhấn mạnh rằng đây vẫn là “trọng tâm thường trực” trong đối thoại chính trị song phương.

Ông Putin cũng nêu bật khái niệm của Liên bang Nga về một “không gian chung an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại Á – Âu”, mà ông cho rằng rất phù hợp với Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất.

Tổng thống Putin cho biết, chuyến thăm này tiếp nối thành công của chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập tới Moskva hồi tháng Năm, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức.

“Chủ tịch Tập Cận Bình luôn trân trọng lịch sử đất nước mình… Ông là một nhà lãnh đạo đích thực của một cường quốc thế giới, một người có ý chí mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và quan điểm toàn cầu, kiên định trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia”, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói, đồng thời gọi ông Tập Cận Bình là “tấm gương cho cả thế giới về việc đối thoại tôn trọng và công bằng với các đối tác nước ngoài ngày nay có thể và nên diễn ra như thế nào”.

Theo RT, chuyến thăm chính thức của Tổng thống Liên bang Nga tới Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, bắt đầu bằng việc ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, sau đó là các sự kiện Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh.