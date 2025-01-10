Quốc tế Tổng thống Trump: Hải quân Mỹ vượt trội hơn Nga và Trung Quốc về tàu ngầm Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 (theo giờ Washington) tuyên bố rằng, Hải quân Mỹ vượt trội đáng kể so với Nga và Trung Quốc về số lượng tàu ngầm.

"Chúng ta đã đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm. Nga đứng thứ hai, sau Mỹ" - Tổng thống Donald Trump cho biết khi phát biểu với các sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vũ trang Mỹ tại căn cứ Thủy quân lục chiến ở Quantico, Virginia.

Hạm đội tàu ngầm của Mỹ hiện có 71 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng, ông đã điều tàu ngầm đến bờ biển của Nga.

"Tôi đã triển khai một hoặc hai, tôi không nói là hai, tàu ngầm. Và đó chỉ là biện pháp phòng ngừa" - Tổng thống Trump phát biểu.

Ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra vì có đề cập đến vũ khí hạt nhân. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng, việc sử dụng những loại vũ khí này là không cần thiết.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã ra lệnh triển khai hai tàu ngầm hạt nhân đến "các khu vực liên quan", sau những tuyên bố được cho là "cực kỳ khiêu khích" của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Điện Kremlin cho rằng, thực tế tàu ngầm Mỹ liên tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu là điều hiển nhiên.