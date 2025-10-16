Quốc tế Tổng thống Trump hy vọng sẽ giành Nobel Hòa bình vào năm 2026 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã chấm dứt tám cuộc chiến tranh trong 8 tháng, kể cả những cuộc chiến tưởng chừng như "không thể giải quyết".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi dạ tiệc của Viện Chính sách Nước Mỹ trên hết tại Mar-A-Lago ở Palm Beach, Florida, vào tháng 11/2024. Ảnh: Reuters

Theo hãng TASS ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ nhận được giải Nobel Hòa bình vào năm 2026.

"Tôi không nghĩ từng có một tổng thống Mỹ nào ngăn chặn được một cuộc chiến tranh. Tôi đã ngăn chặn được tám cuộc chiến tranh trong 8 tháng. Tôi có được giải Nobel không? Không." - Tổng thống Donald Trump phát biểu ngày 15/10 trong một cuộc họp tại Nhà Trắng.

"Bạn có tin được không? Ngay cả tôi cũng không thể tin. Nhưng tôi nghĩ rằng, năm sau sẽ có kết quả tốt hơn" - ông Trump nói thêm.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela María Corina Machado - người vừa được trao giải Nobel Hòa bình năm 2025 vào tuần trước, ngày 15/10 kêu gọi Mỹ hỗ trợ nhiều hơn để ngăn chặn những gì mà bà mô tả là "một cuộc chiến" chống lại đất nước.

Bà Machado cũng cho biết nhà lãnh đạo Mỹ "hoàn toàn" xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình cho riêng mình, vì "những sự kiện đáng kinh ngạc đang diễn ra trên thế giới hiện nay", ám chỉ đến những nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc làm trung gian hòa bình ở Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng, ông tin mình xứng đáng giành giải thưởng vì đã chấm dứt các cuộc chiến tranh tưởng chừng như "không thể giải quyết" trong nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm cả cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Ông Trump cho biết đã nói chuyện với bà Machado sau khi biết thông tin về giải Nobel, và nói rằng bà ấy "rất tử tế". Nhà lãnh đạo phe đối lập của Venezuela cũng công khai cảm ơn ông Trump trên mạng xã hội vào thời điểm đó "vì sự ủng hộ quyết liệt của ông ấy đối với mục tiêu của chúng tôi".