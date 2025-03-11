Quốc tế Tổng thống Trump lý giải việc tái thử nghiệm hạt nhân là cần thiết Tổng thống Donald Trump cho biết, việc thử nghiệm các vũ khí hạt nhân là để đảm bảo các thiết bị vẫn hoạt động tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với CBS News rằng, các cuộc thử nghiệm hạt nhân là cần thiết để đảm bảo duy trì chức năng của các vũ khí, trong bối cảnh các cuộc thử nghiệm được cho là đang được tiến hành ở Nga và Trung Quốc.

"Chúng ta phải xem nó hoạt động như thế nào. Lý do tôi nói về việc thử nghiệm là vì Nga đã tuyên bố họ sẽ thử nghiệm, Triều Tiên liên tục thử nghiệm. Và các quốc gia khác nữa. Chúng ta là quốc gia duy nhất không thử nghiệm. Tôi không muốn Mỹ là quốc gia duy nhất không thử nghiệm vũ khí hạt nhân" - Tổng thống Donald Trump cho biết.

Phản hồi trước câu hỏi của người dẫn chương trình về việc Nga đang thử nghiệm các hệ thống phòng không chứ không phải vũ khí hạt nhân, Tổng thống Trump cho hay, Nga và Trung Quốc bị cáo buộc đang tiến hành các cuộc thử nghiệm nhưng không nói rõ chi tiết.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ cho biết rằng, ông quan tâm đến việc cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không cân nhắc việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Khi được hỏi liệu chính quyền của ông có chuyển giao số tên lửa này cho Kiev hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: "Không". Sau đó, các phóng viên hỏi, liệu ông có đang cân nhắc động thái này hay không, ông Trump khẳng định "không". Tổng thống Mỹ sau đó nói thêm rằng lập trường này có thể thay đổi. "Nhưng hiện tại, tôi sẽ không làm điều đó", ông nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Trump cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "những người mạnh mẽ và thông minh", do đó "không nên đùa giỡn".

"Cả hai đều cứng rắn, cả hai đều thông minh... cả hai đều là những nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ. Họ không phải là những người bạn có thể đùa giỡn" - Tổng thống Trump nói.