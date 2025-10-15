Quốc tế Tổng thống Trump nói ông Zelensky muốn giao Tomahawk ở cuộc gặp ngày 17/10 Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tại buổi gặp sắp tới vào ngày 17/10, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ yêu cầu chuyển giao tên lửa Tomahawk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RIA Novosti

"Ông Zelensky sẽ đến gặp tôi vào thứ Sáu. Và tôi biết ông ấy sẽ nói gì. Ông ấy muốn có Tomahawk", Tổng thống Mỹ cho biết vào ngày 14/10 (theo giờ Washington).

Ông Trump cũng nói rằng, các bang có một kho vũ khí lớn các loại vũ khí này.

Theo tờ Kyiv Post, ông Zelensky sẽ cố gắng tham gia vào việc tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa "Golden Dome" (Vòm Vàng) của Mỹ trong chuyến thăm Mỹ sắp tới.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói rằng, "gần như đưa ra quyết định" cung cấp tên lửa tầm xa của Mỹ cho Ukraine, nhưng ông muốn hiểu Kiev dự định sử dụng chúng như thế nào.

Điện Kremlin cảnh báo rằng, một bước đi như vậy có thể trở thành một bước ngoặt leo thang nghiêm trọng, vì tên lửa Tomahawk tồn tại một phiên bản vũ khí hạt nhân.

Trước động thái này, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, phản ứng của Moskva là sẽ tăng cường năng lực phòng không. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, và Ukraine không thể sử dụng những tên lửa này nếu không có sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ.

Trong khi đó, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker cho biết, Washington sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng vào ngày 15/10 về việc này. Cùng với đó, ông Whitaker bày tỏ hy vọng những lời hứa từ các đồng minh sẽ phân bổ một số tiền lớn để mua vũ khí cho Ukraine sẽ được thực hiện vào ngày 15/10.