Quốc tế Tổng thống Trump tìm cách gây áp lực buộc ông Zelensky đồng ý ngừng bắn Không chỉ gây áp lực lên Tổng thống Nga, Tổng thống Donald Trump còn tìm cách để nhà lãnh đạo Ukraine đồng ý với lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Theo RIA Novosti ngày 24/10, đại diện của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết trên kênh Newsmax TV, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách gây áp lực không chỉ lên Nga, mà còn cả với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

"Tổng thống Trump đang cố gắng tìm cách tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cả đối với ông Volodymyr Zelensky để đưa cả hai bên vào bàn đàm phán, đồng ý với lệnh ngừng bắn" - ông Whitaker cho biết.

Ngày 23/10, Mỹ đã công bố một gói trừng phạt chống Nga mới, trong khuôn khổ các biện pháp đã được đưa ra chống lại các tập đoàn dầu mỏ như Rosneft, Lukoil và các công ty con của họ. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã hủy cuộc họp với Tổng thống Nga Putin ở Budapest (Hungary).

Tối ngày 23/10 (theo giờ Washington), phát ngôn viên Nhà Trắng Carolyn Leavit cho biết, Mỹ không từ bỏ kế hoạch tổ chức một cuộc họp của các nhà lãnh đạo của hai nước.

Ngày 23/10, trả lời các câu hỏi của các nhà báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi những hạn chế mới là một hành động không thân thiện mà không củng cố mối quan hệ Nga-Mỹ. Ông Putin đảm bảo rằng các hạn chế sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế: sẽ có những tổn thất nhất định, nhưng ngành năng lượng Nga cảm thấy tự tin. Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga, với tư cách là "một quốc gia tự trọng", Moskva sẽ không đưa ra quyết định dưới bất kỳ áp lực nào.

Đề cập về động thái hủy bỏ cuộc họp song phương, Tổng thống Putin cho biết trước đó Tổng thống Trump đã có ý định tạm hoãn, dù trước đó qua điện đàm ông Donald Trump đã đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Budapest. Theo nhà lãnh đạo Nga, sẽ là một sai lầm, nếu tiếp cận sự kiện mà không có sự chuẩn bị.