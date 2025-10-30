Thứ Năm, 30/10/2025
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ nối lại thử nghiệm hạt nhân sau 3 thập kỷ

Mỹ Nga 30/10/2025 09:15

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 3 thập kỷ tạm dừng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Theo RIA Novosti ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã ra lệnh bắt đầu ngay lập tức các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân "trên cơ sở bình đẳng" với các quốc gia khác được cho là có các chương trình tương tự.

"Tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức" - Tổng thống Donald Trump viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình.

Theo ông, Mỹ có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất, nhưng Trung Quốc có thể bắt kịp Mỹ trong 5 năm.

Ông Trump lý giải quyết định của mình bằng sự tồn tại của "chương trình thử nghiệm" của các quốc gia khác.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn cho biết, Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm hạt nhân tại một xưởng đóng tàu ở Philadelphia, Mỹ.

"Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm hạt nhân tại một xưởng đóng tàu ở Philadelphia, ngay tại Mỹ" - ông Trump viết.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã cấp phép cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Thỏa thuận hiện tại giữa Mỹ và Hàn Quốc cấm quốc gia châu Á này làm giàu uranium. Seoul từ lâu đã tuyên bố tham vọng phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Không chỉ vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc cũng sẽ mua một lượng lớn khí đốt và dầu từ Mỹ.

Theo RIA Novosti
