Quốc tế

Tổng thống Trump: Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine ‘có thể’ diễn ra

TTXVN 04/11/2025 07:18

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine “có thể” sẽ diễn ra, nhưng “không phải vào thời điểm này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 3/11, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông “không thực sự” cân nhắc việc cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, đồng thời cho rằng, Ukraine và Liên bang Nga nên được để “tự giải quyết” cuộc xung đột.

Theo RT, Tổng thống Trump đưa ra phát biểu này vào Chủ nhật (2/11), khi đang ở trên chuyên cơ Không lực Một.

Khi đó, ông Trump được hỏi về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sau khi đài CNN của Mỹ đưa tin rằng, Lầu Năm Góc đã phê duyệt động thái này và kết luận rằng, điều đó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến kho dự trữ của Mỹ.

“Không, không hẳn. Có thể xảy ra, có thể thay đổi, nhưng vào thời điểm này thì tôi không làm vậy”, ông Trump tuyên bố.

Trong vài tuần gần đây, ông Trump đã phát đi những tín hiệu mâu thuẫn về vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, dù chưa bao giờ hoàn toàn loại trừ khả năng chuyển giao.

Moskva đã mạnh mẽ cảnh báo rằng, việc này chắc chắn sẽ phá hỏng tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Liên bang Nga, gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương mà không làm thay đổi tình hình trên chiến trường trong cuộc xung đột Ukraine.

Khi bình luận về bản tin của CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên hôm thứ Bảy (1/11) rằng, căn cứ vào tình hình hiện nay và những năm trước đã cho thấy, rõ ràng việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí sẽ không dẫn đến một giải pháp hòa bình.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Hơn nữa, những hành động như vậy sẽ đi ngược lại với các cam kết tranh cử mà chính quyền Mỹ hiện tại đã đưa ra”.

Tổng thống Trump cũng gợi ý rằng cuộc xung đột Ukraine nên được để tiếp diễn cho đến khi các bên tham chiến thể hiện thiện chí giải quyết.

Khi được hỏi liệu có “giọt nước tràn ly” nào khiến ông tin rằng, Liên bang Nga không sẵn sàng chấm dứt chiến sự hay không, Tổng thống Trump đáp rằng không có chuyện đó.

“Không có giọt nước tràn ly nào cả. Đôi khi bạn phải để cho họ tự chiến đấu. Và họ đang chiến đấu, đang tự giải quyết bằng chiến đấu”, nhà lãnh đạo Mỹ nói, đồng thời cho biết, các trận đánh đã vô cùng “khốc liệt” đối với cả Kiev lẫn Moskva.

Ông Trump từ lâu đã hứa sẽ làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời khôi phục đàm phán trực tiếp với Moskva vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc Nga – Mỹ và các cuộc đàm phán trực tiếp được nối lại giữa Moskva và Kiev vẫn chưa mang lại đột phá nào.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng trước việc thiếu tiến triển.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-viec-chuyen-giao-ten-lua-tomahawk-cho-ukraine-co-the-dien-ra-20251104060349293.htm
https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-viec-chuyen-giao-ten-lua-tomahawk-cho-ukraine-co-the-dien-ra-20251104060349293.htm

