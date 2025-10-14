Thứ Ba, 14/10/2025
Quốc tế

Tổng thống Trump xác nhận sẽ gặp ông Zelensky vào 17/10

Mỹ Nga 14/10/2025 08:23

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng trong những ngày tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông dự định gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10.

"Tôi nghĩ vậy" - Tổng thống Trump cho biết khi trả lời câu hỏi của báo giới về việc gặp ông Zelensky.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể giúp giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

"Ông Erdogan rất tôn trọng Nga. Tôi không thể nói trước bất cứ điều gì về Ukraine. Nhưng tôi tôn trọng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - bạn của tôi" - người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

Trước đó ngày 16/10, tờ Financial Times đã đưa tin về ý định gặp ông Zelensky của Tổng thống Trump, trích dẫn các nguồn đáng tin cậy. Trong khi đó, tờ New York Post trích dẫn đại sứ quán Ukraine tại Washington rằng, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được lời mời chính thức đến Nhà Trắng.

Ngày 12/10, ông Zelensky đã tiết lộ cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, trong đó đề cập đến việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Cổng thông tin Axios trích dẫn hai nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump và ông Zelensky đã thảo luận qua điện thoại về khả năng Kiev nhận được tên lửa Tomahawk.

Theo RIA Novosti
