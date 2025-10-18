Quốc tế Tổng thống Ukraine cho rằng: 'Chúng ta cần dừng lại ở nơi chúng ta đang đứng' Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng chủ đề của các cuộc đàm phán vẫn sẽ là vấn đề lãnh thổ.

Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: ABC News

Theo RIA Novosti ngày 18/10, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng, chủ đề đàm phán về giải quyết xung đột sẽ là các lãnh thổ mà Ukraine coi là của riêng mình. Ông Zelensky gọi vấn đề này là "rất nhạy cảm".

"Các vấn đề khó khăn nhất trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, trong bất kỳ hình thức đàm phán nào sẽ là lãnh thổ. Thật đáng buồn, nhưng nó liên quan đến lãnh thổ của Ukraine" - ông Zelensky nói với các nhà báo, sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Đồng thời, ông Zelensky nói rằng Kiev muốn các lực lượng của các bên dừng lại tại các vị trí hiện đang kiểm soát.

"Chúng ta cần dừng lại ở nơi chúng ta đang đứng, điều đó rất quan trọng, và sau đó nói chuyện" - ông Zelensky nói thêm.

Cần lưu ý rằng, trước cuộc gặp thượng đỉnh của hai tổng thống Nga và Mỹ tại Alaska, nhà lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố rằng, ông sẽ không nhượng bộ lãnh thổ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 8/2025, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không thể kiểm soát lại các vùng lãnh thổ của mình bằng giải pháp quân sự.

Tổng thống Donald Trump khi được hỏi về triển vọng Ukraine kiểm soát lại lãnh thổ, đã trả lời rằng "ai biết được".

"Ai biết được, cuộc chiến rất thú vị" - Tổng thống Trump nói trong bữa trưa với ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10 (theo giờ Washington).

Trước đó, vào tháng 4/2025, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tuyên bố rằng, việc Nga không có yêu sách đối với "toàn bộ Ukraine" đã là một sự nhượng bộ để giải quyết cuộc xung đột. Khi được hỏi liệu Ukraine có nên nhượng bộ lãnh thổ hay không, ông trả lời rằng "nó phụ thuộc vào lãnh thổ thuộc về ai".

Tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các sáng kiến giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm: Quân đội Ukraine nên rút khỏi lãnh thổ các khu vực mới sáp nhập của Nga; ngoài ra, Kiev nên tuyên bố từ chối ý định gia nhập NATO, phải tiến hành phi quân sự hóa, cũng như thông qua tình trạng trung lập, không liên kết và không có hạt nhân. Ngoài ra, cần phải công nhận thực tế lãnh thổ được ghi trong Hiến pháp Nga và đảm bảo quyền, tự do và lợi ích của các công dân nói tiếng Nga. Ông Putin cũng đề cập đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.