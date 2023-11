Tổng thống Zelensky cân nhắc tiến hành bầu cử 2024 trong thời chiến

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cân nhắc ưu và nhược điểm của cuộc bầu cử tổng thống vào mùa Xuân năm 2024, mặc dù có những lo ngại lớn về cách tổ chức một cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng trong thời kỳ chiến tranh với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Sau khi Nga phát động cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã ban bố thiết quân luật cấm bầu cử. Nhưng đã có một số lời kêu gọi, bao gồm cả từ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham, yêu cầu tiến hành bỏ phiếu ngay cả khi chiến tranh chưa kết thúc, như một bằng chứng về nền dân chủ lành mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết: "Chúng tôi sẽ không đóng trang này. Tổng thống Ukraine đang xem xét và cân nhắc những ưu và nhược điểm khác nhau". Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm sau. Ông chỉ ra vấn đề rủi ro an ninh và làm thế nào để đảm bảo quyền bầu cử cho hàng trăm nghìn binh sĩ, hàng triệu người Ukraine ở nước ngoài và những người sinh sống dưới sự chiếm đóng của Nga. Tổng thống Zelensky tuyên bố các cuộc bầu cử có thể diễn ra nếu cần, nhưng Quốc hội sẽ phải thay đổi luật và cần có sự hỗ trợ từ nước ngoài để giúp tài trợ để thực thi dự luật và tìm nơi nào đó cho hàng triệu người bỏ phiếu ở nước ngoài. Zelensky cho biết, ông muốn tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa nếu cuộc bầu cử diễn ra. Xếp hạng của ông vẫn rất cao, mặc dù đã giảm nhẹ kể từ năm đầu tiên xảy ra chiến tranh.

Nga kiểm soát gần 1/5 diện tích Ukraine và khoảng 6 triệu người Ukraine hiện đang sống khắp châu Âu. Các nhà phân tích chính trị và một số chính trị gia đối lập cho rằng Ukraine sẽ vô cùng khó khăn để đảm bảo một tiến trình bầu cử tự do, công bằng và an toàn khi Nga tiếp tục tấn công nước này bằng máy bay không người lái và tên lửa. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây chỉ trích kỳ vọng của các nhà lãnh đạo EU rằng, Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga là vô căn cứ và quá tham vọng, đồng thời kêu gọi một cách tiếp cận mới để chấm dứt xung đột.

Thủ tướng Hungary Orban nhấn mạnh chiến lược hiện tại của EU đối với Ukraine đã “hoàn toàn thất bại”. “Họ cho rằng Ukraine sẽ thắng và Nga sẽ thua, sau đó ban lãnh đạo ở Nga sẽ thay đổi và họ sẽ đàm phán với ban lãnh đạo mới của Nga. Đây là một kế hoạch thất bại. Nó rất tham vọng nhưng sẽ không hiệu quả”, nhà lãnh đạo Hungary nêu rõ.

Ông cũng tuyên bố rằng bất chấp triển vọng tồi tệ, các nhà lãnh đạo EU vẫn muốn Ukraine chiến đấu và sẵn sàng cung cấp kinh phí và vũ khí cho lực lượng Kiev chỉ để kéo dài xung đột. Thủ tướng Orban khẳng định EU cần một chiến lược thay thế cho phép ngừng bắn và đàm phán hòa bình.

Ông nói: “Hungary ủng hộ kế hoạch B. Chúng tôi kêu gọi xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu mới có thể được cả Nga và Ukraine chấp nhận”. Nhà lãnh đạo Hungary nói thêm rằng kiến trúc an ninh mới này nên bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ để có thể có tác động tích cực đến thế giới Thổ Nhĩ Kỳ. Orban nói: “Không có Thổ Nhĩ Kỳ, không thể có an ninh ở châu Âu".

Bình luận của ông Orban được đưa ra sau khi Hungary tuần trước chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (52,8 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine. Giải thích về bước đi này, Budapest cho rằng điều "rõ ràng" là Kiev sẽ không thể đánh bại được Moskva trên tiền tuyến, và chiến lược của Brussels nhằm trừng phạt Nga trong khi vẫn bơm đầy tiền và vũ khí cho Ukraine đã thất bại. Thủ tướng Orban cũng chỉ trích các quốc gia châu Âu theo đuổi “chiến lược chiến tranh” trong quan hệ với Nga, nhấn mạnh cách tiếp cận này sẽ chỉ gây thêm xung đột. Ngược lại, Budapest đang theo đuổi “chiến lược hòa bình” và “tự hào” duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga./.